Теплая погода в Самаре побила 1 апреля рекорд 2009 года

Сразу в 10 населенных пунктах Самарской области во вторник, 1 апреля, был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

В Самаре, Аглосе, Кинель-Черкассах, Тольятти, Сызрани, Ново-Девичьем и Серноводске 1 числа были побиты рекорды 16-летней давности. Так, в 2025 г. столбик термометра поднялся в Самаре до максимальных 20,8°С (против 17,2°С в 2009 году), в Тольятти — до 20,9°С (против 16,1°С в 2009 г.). В Сызрани воздух прогрелся до 20 °С, в то время как 16-лет назад в этот день максимальная температура воздуха находилась на отметке в 14,9°С.

В Авангарде и Большой Глушице 1 апреля были перекрыты температурные рекорды 2008 года, а в Безенчуке последний раз так тепло было 1 апреля 1978 года. Тогда синоптики зафиксировали показатели в 15,4°С. В текущем году воздух здесь прогрелся до рекордных 22,6°С. Это самый высокий показатель в Самарской области, зафиксированный 1 апреля 2025 года.