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Хоккей Спорт

Защитник Максим Власов покинул "Ладью"

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Максим Власов покинул тольяттинскую "молодежку".

В нынешнем сезоне Власов провел 10 матчей за "Ладью" в рамках регулярного чемпионата МХЛ и набрал 3 (1+2) балла за результативность при показателе полезности "+2".

Спортивные права на 20-летнего защитника после расторжения соглашения остаются в хоккейном клубе "Лада".

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