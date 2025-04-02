Защитник Максим Власов покинул "Ладью"

Защитник Максим Власов покинул тольяттинскую "молодежку".
В нынешнем сезоне Власов провел 10 матчей за "Ладью" в рамках регулярного чемпионата МХЛ и набрал 3 (1+2) балла за результативность при показателе полезности "+2".
Спортивные права на 20-летнего защитника после расторжения соглашения остаются в хоккейном клубе "Лада".
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