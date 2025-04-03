В Самаре состоится "Фестиваль здоровья"

В пятницу, 4 апреля, с 11:00 до 15:00 на территории ТЦ "МЕГА Самара" (Московское шоссе 24 км, вход № 1, холл) состоится "Фестиваль здоровья", приуроченный ко Всемирному дню здоровья. Мероприятие предназначено для населения старше 18 лет. Для участия в акции необходимо иметь оригиналы документов: паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Участие в мероприятии — бесплатное.
Информационно-профилактическое мероприятие организовано специалистами Самарского областного клинического онкологического диспансера в рамках социального партнерства совместно с торговым центром "МЕГА" и медицинскими организациями Самарской области.
Фестиваль призван напомнить жителям региона, насколько важно уделить время своему здоровью и пройти необходимые обследования. Благодаря регулярным профилактическим обследованиям многие заболевания возможно предотвратить или вовремя выявить. Участники акции бесплатно получат консультации ведущих специалистов региона и пройдут экспресс –диагностику.
Всего в мероприятии примут участие 8 медицинских организаций региона. В рамках фестиваля будет проводиться консультация врача-онколога Самарского областного онкологического диспансера с осмотром кожных покровов. Специалисты Самарской городской поликлиники № 1 выполнят экспресс анализ крови на глюкозу, регистрацию ЭКГ, УЗИ молочных желез и консультацию врача–терапевта. Посетители смогут сдать экспресс–анализ крови на ВИЧ на площадке Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.
В преддверии летнего сезона, все желающие смогут проверить "родинки" и задать вопросы о защите кожи врачу-дерматовенерологу Самарского областного кожно–венерологического диспансера.
В рамках мероприятия возможно будет пройти УЗИ щитовидной железы, посетить консультацию врача–отоларинголога, сдать экспресс-анализ крови на гепатит В и С, а также проверить степень нарушения зрения.
Участники получат возможность не только проверить свое здоровье, но и помочь другим — в рамках фестиваля Службой крови Самарской области с 10:00 до 13:00 будет осуществляться прием доноров. При себе необходимо иметь оригиналы паспорта и СНИЛС. С подробной информацией о подготовке и противопоказаниях возможно ознакомиться на сайте www.donorsamara.ru.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас