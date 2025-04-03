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Здравоохранение Общество

В Самаре состоится "Фестиваль здоровья"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 апреля, с 11:00 до 15:00 на территории ТЦ "МЕГА Самара" (Московское шоссе 24 км, вход № 1, холл) состоится "Фестиваль здоровья", приуроченный ко Всемирному дню здоровья. Мероприятие предназначено для населения старше 18 лет. Для участия в акции необходимо иметь оригиналы документов: паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Участие в мероприятии — бесплатное.

Информационно-профилактическое мероприятие организовано специалистами Самарского областного клинического онкологического диспансера в рамках социального партнерства совместно с торговым центром "МЕГА" и медицинскими организациями Самарской области.

Фестиваль призван напомнить жителям региона, насколько важно уделить время своему здоровью и пройти необходимые обследования. Благодаря регулярным профилактическим обследованиям многие заболевания возможно предотвратить или вовремя выявить. Участники акции бесплатно получат консультации ведущих специалистов региона и пройдут экспресс –диагностику.

Всего в мероприятии примут участие 8 медицинских организаций региона. В рамках фестиваля будет проводиться консультация врача-онколога Самарского областного онкологического диспансера с осмотром кожных покровов. Специалисты Самарской городской поликлиники № 1 выполнят экспресс анализ крови на глюкозу, регистрацию ЭКГ, УЗИ молочных желез и консультацию врача–терапевта. Посетители смогут сдать экспресс–анализ крови на ВИЧ на площадке Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.

В преддверии летнего сезона, все желающие смогут проверить "родинки" и задать вопросы о защите кожи врачу-дерматовенерологу Самарского областного кожно–венерологического диспансера.

В рамках мероприятия возможно будет пройти УЗИ щитовидной железы, посетить консультацию врача–отоларинголога, сдать экспресс-анализ крови на гепатит В и С, а также проверить степень нарушения зрения.

Участники получат возможность не только проверить свое здоровье, но и помочь другим — в рамках фестиваля Службой крови Самарской области с 10:00 до 13:00 будет осуществляться прием доноров. При себе необходимо иметь оригиналы паспорта и СНИЛС. С подробной информацией о подготовке и противопоказаниях возможно ознакомиться на сайте www.donorsamara.ru.

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