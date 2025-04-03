За неделю по новому "поперечнику" в Самаре проехало более 100 тысяч автомобилей

Интеллектуальной транспортной системой Самарской области зафиксировано перераспределение транспортных потоков с наиболее загруженных "поперечников" по улицам Советской Армии и Ново-Вокзальной на открытый 27 марта участок автодороги по улице XXII Партсъезда.
За неделю после открытия по новому "поперечнику" проехало более 100 тысяч автомобилей, тем самым снизив нагрузку с соседних участков дорог.
Специалисты ожидают, что в течение месяца эксплуатации участка интенсивность движения по нему будет расти. За этот период самарские водители адаптируются к новой схеме дорожного движения и включат "поперечник" в свой привычный маршрут.
Напомним, что создание интеллектуальной транспортной системы в Самарской области началось в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". Возможности системы позволяют использовать инновационные разработки для моделирования транспортных систем, регулирования транспортных потоков, а также повысить уровень взаимодействия участников дорожного движения.
В настоящее время светофорные объекты в Самаре, Тольятти и на дорогах регионального значения оборудованы дорожными контролерами, позволяющими гибко регулировать работу перекрестка, и детекторами, передающими данные об интенсивности автомобильного движения, средней скорости и уровне загрузки дорог.
Развитие системы будет продолжено в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Так, в 2025 году запланирована установка 159 детекторов транспорта на модернизированных светофорных объектах и внедрение интеграционной платформы для объединения данных всех подсистем.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой