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Общество

Самарские синоптики спрогнозировали теплые и дождливые выходные

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 5 по 8 апреля ожидается теплая погода с осадками. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

В пятницу, 4 апреля, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +13…+15 °C.

В субботу, 5 числа, в регионе по-прежнему будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +12…+17 °C.

6 апреля в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь.Ветер южный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем +15…+20 °C.

Начало рабочей недели не сильно будет отличаться от выходных.Так, 7 и 8 апреля в Самарской области сохранится облачность, местами пройдут дожди. Ветер восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем  +13…+18 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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