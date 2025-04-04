УФНС России по Самарской области проводит с 22 апреля по 6 мая 2025 года обучающий проект ФНС России "Команда будущего"

Проект ориентирован на выпускников юридических и экономических специальностей высших и средних учебных заведений. Его главная цель — создание кадрового резерва из числа молодых и талантливых соискателей для последующего трудоустройства в налоговые органы.
В ходе обучения соискатели познакомятся с налоговой службой изнутри, изучат тонкости налогового законодательства, обучатся навыкам коммуникации и прокачают цифровые компетенции. За высокие результаты обучающиеся будут получать баллы, которые можно будет обменивать на бонусы.
В завершение программы обучающиеся получат объективные представления о должностных обязанностях, которые станут подспорьем при принятии молодыми специалистами решения о поступлении на государственную службу.
Обучение пройдёт по адресу:
- г. Самара, ул. Циолковского, д 9.
- г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, д. 70
Для участия в проекте нужно заполнить и направить анкету до 22 апреля 2025 года.
УФНС обращает внимание, что данное предложение не является вакансией.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения