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Образование Общество

УФНС России по Самарской области проводит с 22 апреля по 6 мая 2025 года обучающий проект ФНС России "Команда будущего"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект ориентирован на выпускников юридических и экономических специальностей высших и средних учебных заведений. Его главная цель — создание кадрового резерва из числа молодых и талантливых соискателей для последующего трудоустройства в налоговые органы.

В ходе обучения соискатели познакомятся с налоговой службой изнутри, изучат тонкости налогового законодательства, обучатся навыкам коммуникации и прокачают цифровые компетенции. За высокие результаты обучающиеся будут получать баллы, которые можно будет обменивать на бонусы.

В завершение программы обучающиеся получат объективные представления о должностных обязанностях, которые станут подспорьем при принятии молодыми специалистами решения о поступлении на государственную службу.

Обучение пройдёт по адресу:

  • г. Самара, ул. Циолковского, д 9.
  • г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, д. 70

Для участия в проекте нужно заполнить и направить анкету до 22 апреля 2025 года.

УФНС обращает внимание, что данное предложение не является вакансией.

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