Самарская область начала год с демографического позитива

Число родившихся детей в Самарской области в январе 2025 г. увеличилось на 2,5% — по сравнению с январем прошлого года, а число умерших уменьшилось на 9,5%, превысив число родившихся в 2 раза (в январе 2024 г. — в 2,2 раза). Такие данные приводит Самарастат в докладе о социально-экономическом положении региона за февраль 2025 года.

За первый месяц года в губернии появилось на свет 1900 детей, что на 47 больше, чем в январе 2024 г.

За тот же период скончались 3763 человека (январь 2024 г. — 4157 человек). Несмотря на утешительную динамику января, в регионе фиксируется естественная убыль населения — 1863 человека (январь 2024 г. — 2304).

При этом в регионе в январе 2025 г. выросло число зарегистрированных браков — на 31,6%, а число разводов уменьшилось на 19,3%. В целом по области на 1 тыс. образовавшихся брачных пар пришлось 918 распавшихся (в январе 2024 г. — 1497).