Запущен сервис по трудоустройству для участников СВО

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области разработан и запущен интернет-сервис по возможностям трудоустройства для участников специальной военной операции "Самара — работа для СВОих".
На сайте собраны вакансии, подходящие для участников СВО, на промышленных предприятиях, в учреждениях образования, культуры, спорта и т. д. Есть раздел с вакансиями для людей без опыта работы, для людей с ограничениями по здоровью, с гибким графиком. Кроме того, через сервис можно оформить заявку на назначение персонального куратора от службы занятости, получить информацию о возможности вступить в клуб "Работа для СВОих", возможности пройти профессиональное обучение или о мерах поддержки при открытии своего дела.
"Служба занятости Самарской области уделяет особое внимание работе с участниками специальной военной операции и членами их семей, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — В первую очередь, речь идет о содействии в трудоустройстве и профобучении. Понимаем, насколько важно участникам СВО как можно скорее вернуться к мирной жизни, поэтому при каждом территориальном центре занятости создали клубы
"Работа для СВОих", где участники могут получить разного рода поддержку и встретиться с представителями различных органов власти и ведомств для решения актуальных вопросов. Сервис "Самара — работа для СВОих" дает возможность, не выходя из дома, онлайн, получить информацию как о вакансиях, так и об услугах службы занятости".
Если необходима дополнительная консультация или содействие в трудоустройстве можно обратиться в контакт-центр службы занятости населения Самарской области по тел. 8 800 302-15-44.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой