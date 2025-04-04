Запущен сервис по трудоустройству для участников СВО

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области разработан и запущен интернет-сервис по возможностям трудоустройства для участников специальной военной операции "Самара — работа для СВОих".

На сайте собраны вакансии, подходящие для участников СВО, на промышленных предприятиях, в учреждениях образования, культуры, спорта и т. д. Есть раздел с вакансиями для людей без опыта работы, для людей с ограничениями по здоровью, с гибким графиком. Кроме того, через сервис можно оформить заявку на назначение персонального куратора от службы занятости, получить информацию о возможности вступить в клуб "Работа для СВОих", возможности пройти профессиональное обучение или о мерах поддержки при открытии своего дела.

"Служба занятости Самарской области уделяет особое внимание работе с участниками специальной военной операции и членами их семей, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — В первую очередь, речь идет о содействии в трудоустройстве и профобучении. Понимаем, насколько важно участникам СВО как можно скорее вернуться к мирной жизни, поэтому при каждом территориальном центре занятости создали клубы

"Работа для СВОих", где участники могут получить разного рода поддержку и встретиться с представителями различных органов власти и ведомств для решения актуальных вопросов. Сервис "Самара — работа для СВОих" дает возможность, не выходя из дома, онлайн, получить информацию как о вакансиях, так и об услугах службы занятости".

Если необходима дополнительная консультация или содействие в трудоустройстве можно обратиться в контакт-центр службы занятости населения Самарской области по тел. 8 800 302-15-44.