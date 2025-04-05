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Общество

В Самаре временно ограничат движение по ул. Льва Толстого.

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные начнется ремонт теплосети в районе дома № 70 по улице Льва Толстого. В связи с этим на указанной локации будет закрыто движение автотранспорта, передает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Ограничение будет действовать с 6:00 5 апреля по 7:00 9 апреля.

В период ремонта общественный транспорт проследует по скорректированным схемам:

  • автобусы маршрутов № 37 и № 47 будут осуществлять перевозки по ул. Льва Толстого — ул. Самарской — ул. Некрасовской — ул. Галактионовской, а далее снова выезжать на ул. Льва Толстого, продолжая движение по своим обычным маршрутам (в обратном направлении для объезда будут задействованы эти же улицы);
  • автобусы маршрута № 46 будут следовать по ул. Самарской — ул. Некрасовской — ул. Галактионовской — ул. Льва Толстого и далее — по привычному маршруту (в обратном направлении автобусы поедут по этим же улицам).

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

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Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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