В Самаре временно ограничат движение по ул. Льва Толстого.

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В выходные начнется ремонт теплосети в районе дома № 70 по улице Льва Толстого. В связи с этим на указанной локации будет закрыто движение автотранспорта, передает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары