В Самарской области прогнозируется гроза

Во вторник, 8 апреля, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Днем ожидается усиление южного ветра, порывы 16-21 м/с, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает:

- избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;

- держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;

- не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.