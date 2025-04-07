Екатерина Мизулина заметила, что в Самаре не пускают детей на фуд-корты

Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратила внимание на то, что в некоторых городах подростков перестали пускать на фуд-корты в торговых центрах без сопровождения родителей. Она также разъяснила, почему это могло произойти.

"Как сообщают подписчики, в некоторых регионах подростков перестали пускать на фуд-корты в торговых центрах без сопровождения родителей. Вероятно, это происходит из-за драк и конфликтов на фудкортах. Пока сообщают о таких ограничениях в Самаре и Перми", — рассказала Екатерина Мизулина.

Она также выложила сообщения подписчиков. В одном из них говорится, что детей до 18 лет перестали пускать на фуд-корт в ТЦ "Эль-Рио". Подписчик назвал такой запрет "неуважением к детям".

В Самаре, действительно, жаловались на поведение подростков на фуд-кортах. А именно в ТЦ "Эль-Рио" была массовая драка. Правоохранители обещали выдворить устроившего эту драку из России.