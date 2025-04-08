На ул. Фрунзе в Самаре демонтируют скульптуру Мальвины

В ближайшие дни скульптуру Мальвины с "говорящей" азбукой, расположенную в Литературном сквере на ул. Фрунзе, временно демонтируют. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

После демонтажа скульптуру направят на восстановительные работы, которые должна будет провести подрядная организация в рамках гарантийных обязательств.Завершить ремонт планируется до 30 апреля, после чего Мальвина вернется в Литературный сквер.

Также в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре стартует ремонт мемориальных сооружений. Силами МБУ "Центр технического и хозяйственного обслуживания" и подрядных организаций до 1 мая в городе будет отремонтировано 15 памятников, прежде всего — стелы на Аллее трудовой Славы по проспекту Юных Пионеров.