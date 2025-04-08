Регоператор Самарской области по обращению с ТКО продолжает развивать собственную инфраструктуру

Это позволит не только обеспечить качественный вывоз мусора, но и оперативно решать любые возникающие вопросы, связанные с обращением с твердыми коммунальными отходами.
В ближайшее время в Самарскую область поступит порядка 60 единиц спецтехники, прежде всего, мусоровозов, 30 из которых будет приобретено непосредственно в собственность АО "Экология". Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона поручил обеспечить оперативное межведомственное взаимодействие с целью разрешения возникающих в ходе реформы процессов, чтобы ускорить ее.
"Надо завершить донастройку реформы обращения с ТКО, с тем чтобы видно было на улицах чистоту и порядок. Апрель — это крайний срок, когда мы обязаны это сделать", — обозначил задачу губернатор.
В Самарской области ежедневно обслуживается 21 695 контейнерных площадок. Часто из-за высокого износа техники перевозчиков экипажи вынуждены сходить с маршрутов. В числе новых автомобилей будут мусоровозы, бункеровозы, крюковые погрузчики и самосвалы, так как нередко именно из-за высокого износа узкоспециализированной техники перевозчиков, которая ранее не приобреталась, возникает риск невывоза отходов.
"Несмотря на то что основные объемы транспортирования будут осуществляться силами перевозчиков, региональный оператор должен иметь собственный автопарк для оперативного решения любых задач", — отметил генеральный директор АО "Экология" Андрей Шестаков.
Обновляется и контейнерный парк. В прошлом году муниципалитетам по поручению губернатора Вячеслава Федорищева было выделено из областного бюджета 295 млн руб., что уже позволило отремонтировать 734 контейнерных площадки, приобрести 7622 мусоросборника, обустроить 198 контейнерных площадок и ликвидировать 22 несанкционированные свалки. Эта работа будет продолжена. В 2025 г. в бюджете предусмотрено 625 млн руб., что позволит приобрести в этом году более 10 тыс. контейнеров, ликвидировать 20 несанкционированных свалок, обустроить новые и отремонтировать более 1600 существующих контейнерных площадок.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой