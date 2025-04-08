Регоператор Самарской области по обращению с ТКО продолжает развивать собственную инфраструктуру

Это позволит не только обеспечить качественный вывоз мусора, но и оперативно решать любые возникающие вопросы, связанные с обращением с твердыми коммунальными отходами.

В ближайшее время в Самарскую область поступит порядка 60 единиц спецтехники, прежде всего, мусоровозов, 30 из которых будет приобретено непосредственно в собственность АО "Экология". Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона поручил обеспечить оперативное межведомственное взаимодействие с целью разрешения возникающих в ходе реформы процессов, чтобы ускорить ее.

"Надо завершить донастройку реформы обращения с ТКО, с тем чтобы видно было на улицах чистоту и порядок. Апрель — это крайний срок, когда мы обязаны это сделать", — обозначил задачу губернатор.

В Самарской области ежедневно обслуживается 21 695 контейнерных площадок. Часто из-за высокого износа техники перевозчиков экипажи вынуждены сходить с маршрутов. В числе новых автомобилей будут мусоровозы, бункеровозы, крюковые погрузчики и самосвалы, так как нередко именно из-за высокого износа узкоспециализированной техники перевозчиков, которая ранее не приобреталась, возникает риск невывоза отходов.

"Несмотря на то что основные объемы транспортирования будут осуществляться силами перевозчиков, региональный оператор должен иметь собственный автопарк для оперативного решения любых задач", — отметил генеральный директор АО "Экология" Андрей Шестаков.

Обновляется и контейнерный парк. В прошлом году муниципалитетам по поручению губернатора Вячеслава Федорищева было выделено из областного бюджета 295 млн руб., что уже позволило отремонтировать 734 контейнерных площадки, приобрести 7622 мусоросборника, обустроить 198 контейнерных площадок и ликвидировать 22 несанкционированные свалки. Эта работа будет продолжена. В 2025 г. в бюджете предусмотрено 625 млн руб., что позволит приобрести в этом году более 10 тыс. контейнеров, ликвидировать 20 несанкционированных свалок, обустроить новые и отремонтировать более 1600 существующих контейнерных площадок.