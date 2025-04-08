Жители региона могут внести вклад в заботу о ветеранах, поучаствовав в акции "Красная гвоздика"

10 апреля в Самарской области в седьмой раз стартует Всероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика". В рамках акции каждый житель региона имеет возможность приобрести значок с изображением цветка, тем самым оказать поддержку ветеранам всех боевых действий. На площадке регионального волонтерского Добро.Центра прошел обучающий семинар для волонтеров акции.
Участники семинара обменялись опытом проведения акции, получили необходимые жилеты, боксы и значки с символикой. Руководители волонтерских организаций и инициативных групп со всего региона встретились на базе Добро.Центра "Молоды Душой".
"Наши волонтеры традиционно активно принимают участие во всех событиях, связанных с годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне. И на такие ключевые события, как шествие 9 мая, к Первомаю, 22 июня в День памяти и скорби, на субботники наши волонтеры выходят с боксами и предлагают всем жителям за пожертвования приобрести данные красные гвоздики", — рассказывает региональный координатор Всероссийской акции "Красная гвоздика" Сергей Андриянов.
Собранные средства направляют в благотворительный фонд "Память поколений", который оказывает поддержку ветеранам всех боевых действий. В этом году участие в акции "Красная гвоздика" примут волонтерские группы из 22 муниципалитетов Самарской области. Среди них Безенчукский район.
"Помогая другим — помогаем себе. Когда мы участвуем в разных акциях, тем более вот таких масштабных, как "Красная гвоздика", то понимаем, что наше маленькое участие и наша маленькая доля, помогают собрать воедино помощь и доброту всех наших земляков. И тогда одному из ветеранов Великой Отечественной войны или локальных конфликтов получится приобрести что-то масштабное", — уверена Татьяна Сазонова, координатор волонтерской группы "Хорошее настроение" из поселка Екатериновка Безенчукского района.
Ежегодно в акции принимает участие серебряный волонтер Татьяна Пархачева. Она точно знает, что "Красная гвоздика" — не просто способ проявить заботу о ветеранах, но еще и позитивный пример для подрастающего поколения. "Особенно активно участвуют в этой акции родители, которые приходят с детками. Деткам всегда интересно получить значок с гвоздикой. И пусть это небольшая сумма, но ребенок знает, что он помог и горд этим", — рассказывает серебряный волонтер.
Всероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика" призвана объединить всех жителей страны, желающих проявить заботу о ветеранах Великой Отечественной и локальных войн. В этом году она пройдет с 10 апреля по 22 июня.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой