Ветеран СВО — тренер по гиревому спорту привел воспитанников к золотым медалям

В Кирове завершился чемпионат Приволжского федерального округа по гиревому спорту. Представители сборной Самарской области завоевали пять медалей чемпионата.

Один из тренеров сборной Самарской области по гиревому спорту — участник СВО Илья Бахтов. Его воспитанники Александр Балдин и Ирина Бахтова стали чемпионами округа. Сам Илья Бахтов выиграл бронзовую медаль соревнований.

Итоги чемпионата ПФО:

— в дисциплине "толчок длинным циклом" серебряным призером стал Максим Миллер;

— в двоеборье Александр Балдин взял золото, у Дмитрия Никитина — серебро, у Ильи Бахтова — бронза;

— в рывке Ирина Бахтова заняла первое место.