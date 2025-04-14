ОТП Карта победила в номинации "Самая выгодная дебетовая карта" по версии Frank RG

ОТП Карта была признана самой выгодной дебетовой картой по результатам исследования дебетовых карт и ежедневного банкинга в России в 2024 году, проведённого аналитической и консалтинговой компанией Frank RG. ОТП Карта стала победителем в номинации "Самая выгодная дебетовая карта" на премии Frank Debit Cards & Daily Banking Award 2025.

Как сообщили в пресс-службе, исследование охватило продуктовые линейки 22 банков, которые занимают 92,5% российского рынка, а также было проведено интервью с более чем 7 000 владельцев дебетовых карт и 1 000 активных пользователей онлайн-банков. Кроме того, для более детального понимания потребительского опыта было проведено более 40 тайных покупок.

Результаты показали, что ОТП Карта отличается самой высокой выгодой среди флагманских карт, которую клиент получает от программы лояльности и % на остаток по накопительному счету за вычетом расходов на обслуживание карты и смс-уведомлений".

Николай Мельниченко, директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП Банка, отметил, что это достижение — результат слаженной работы всей команды и ориентации на потребности клиентов. "Это признание — большая честь для нас и подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, предлагая нашим клиентам самые подходящие для них условия и качественное обслуживание. Мы продолжим работать над улучшением наших продуктов и сервисов, чтобы сделать их еще лучше". Николай также отметил масштаб проделанной в рамках исследования работы и поблагодарил за нее организаторов проекта.

В рамках церемонии награждения особой благодарностью Frank RG был отмечен Андрей Константинов, начальник центра рыночный исследований ОТП Банка. Команда Андрея также получила от организаторов благодарность за вовлеченное участие, существенный вклад в развитие методики исследования и эффективное взаимодействие по проект.

Ранее ОТП Карта ОТП Банка уже несколько раз признавалась самой выгодной по мнению аналитиков Frank RG. Так, в 2024 году она стала лучшей по итогам 3 и 4 кварталов.

"ОТП Карта — флагман дебетовых карт банка, держателям которой доступны: высокий кэшбэк 5% в категориях "Рестораны", "Фастфуд", "АЗС" и "ЖКХ" и 3% в категории "Супермаркеты", возможность получения повышенной ставки до 20% по накопительному счету, отсутствие комиссии за выпуск и обслуживание карты, бесплатное СМС-информирование первые два месяца и бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и партнеров до 500 тыс. руб./мес.", — подчеркнули в пресс-службе банка.