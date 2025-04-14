Жители Тольятти хотят получать на пенсии 50 тысяч рублей в месяц

Средний желаемый доход жителей Тольятти после выхода на пенсию составил 50 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса "СберНПФ", проведённого в 37 крупных российских городах.
Запросы горожан увеличились на 38% по сравнению с прошлым годом, что может свидетельствовать как о росте потребностей, так и об изменении восприятия пенсии — жители Тольятти всё чаще видят ее как активную и значимую часть жизни, которую хотят прожить комфортно и в привычном ритме. Ожидания тольяттинцев оказались чуть ниже среднего по России значения — 52,3 тыс.
"Рост ожиданий по сумме дохода на пенсии может говорить не только о повышении потребностей, но и о смене отношения к пенсионному возрасту. Всё больше россиян воспринимают этот период как активную фазу жизни, которую хочется провести в привычном качестве — с возможностью путешествовать, заниматься хобби и не менять образ жизни.
Государственная пенсия обеспечивает базовую необходимую поддержку, но для сохранения прежнего уровня дохода может потребоваться дополнительный финансовый ресурс. Сформировать его можно, в том числе, с помощью программы долгосрочных сбережений. Она позволяет получить софинансирование от государства до 360 тыс. рублей за десять лет и воспользоваться налоговым вычетом до 400 тыс. рублей в год. Дополнительно в ПДС можно перевести средства накопительной пенсии и воспользоваться ими через 15 лет или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", — рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
Исследование проводилось в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. В опросе участвовали 11,5 тыс. респондентов.
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