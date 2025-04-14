16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Тольятти хотят получать на пенсии 50 тысяч рублей в месяц В СберБанк Онлайн появился новый раздел "Кредиты" ОТП Карта победила в номинации "Самая выгодная дебетовая карта" по версии Frank RG ВТБ: супермаркеты, фастфуд и маркетплейсы — в топе покупок у детей НОВИКОМ представил опыт поддержки промышленности на ключевых мероприятиях в Санкт-Петербурге

Банки Финансы

Жители Тольятти хотят получать на пенсии 50 тысяч рублей в месяц

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Средний желаемый доход жителей Тольятти после выхода на пенсию составил 50 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса "СберНПФ", проведённого в 37 крупных российских городах.

Запросы горожан увеличились на 38% по сравнению с прошлым годом, что может свидетельствовать как о росте потребностей, так и об изменении восприятия пенсии — жители Тольятти всё чаще видят ее как активную и значимую часть жизни, которую хотят прожить комфортно и в привычном ритме. Ожидания тольяттинцев оказались чуть ниже среднего по России значения — 52,3 тыс.

"Рост ожиданий по сумме дохода на пенсии может говорить не только о повышении потребностей, но и о смене отношения к пенсионному возрасту. Всё больше россиян воспринимают этот период как активную фазу жизни, которую хочется провести в привычном качестве — с возможностью путешествовать, заниматься хобби и не менять образ жизни.

Государственная пенсия обеспечивает базовую необходимую поддержку, но для сохранения прежнего уровня дохода может потребоваться дополнительный финансовый ресурс. Сформировать его можно, в том числе, с помощью программы долгосрочных сбережений. Она позволяет получить софинансирование от государства до 360 тыс. рублей за десять лет и воспользоваться налоговым вычетом до 400 тыс. рублей в год. Дополнительно в ПДС можно перевести средства накопительной пенсии и воспользоваться ими через 15 лет или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", — рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. В опросе участвовали 11,5 тыс. респондентов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4