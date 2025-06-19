"Крылья Советов" могут пополнить полузащитник и нападающий "Локомотива"

По информации СМИ, в состав ФК "Крылья Советов" могут влиться полузащитник и нападающий "Локомотива".

Как пишет sport24.ru, полузащитник москвичей Константин Марадишвили уже присоединился к "Крыльям" на первом сборе. Игрок находится на просмотре и провел первую тренировку с командой.

С начала 2024 г. Марадишвили находился в аренде в "Пари НН", но вскоре получил травму крестообразной связки колена. В прошлом сезоне он провел лишь два матча.

Нападающий "Локомотива" Вадим Раков проведет сезон-2025/2026 в самарских "Крыльях Советов" на правах аренды. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

20-летний Раков перейдет в "Крылья" на правах бесплатной аренды до конца сезона без права выкупа. Зарплату Ракова в размере 1,5 млн руб. в месяц будет платить клуб из Самары. В четверг футболист должен вылететь в расположение "Крыльев".

В минувшем сезоне Раков провел 29 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.