Россияне стали чаще путешествовать, но больше экономить на расходах в отпуске

"СберИндекс" и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip подвели туристические итоги 2024 года и I квартала текущего года. Оказалось, что россияне стали путешествовать чаще, но при этом сократили свои расходы в поездках.

По оценке "СберИндекса", количество внутренних туристов за 2024 год выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом, до 42,2 млн человек. В I квартале 2025-го рост г/г продолжился и составил 4%. Максимальное число туристов было в июле и августе 2024-го.

По итогам I квартала этого года топ-5 самых популярных регионов для туристов — Москва (19,8% от общего турпотока по стране), Московская область (11%), Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (4,2%) и Республика Татарстан (2,8%). Наибольший прирост по доле туристов в I квартале 2025 года показывают: Крым (+0,5 п. п.), Татарстан (+0,5 п. п.), Москва (+0,4 п. п.) и Нижегородская область (+0,3 п. п.).

Туристы при поездках по России стали больше экономить — тенденция усилилась в I квартале 2025 года.

В путешествиях средний турист большую часть расходов тратит на отдых в кафе и ресторанах и покупки в продуктовых магазинах: 51% в 2024 году и 50% в I квартале 2025 года.

Продолжительность поездок по забронированным авиабилетам в городах России у клиентов OneTwoTrip увеличилась с 5,6 дня до 5,8 дня по итогам года. При этом в I квартале 2025 года существенно снизилась на 1,5 дня и составила 3,4 дня.

Как показало исследование, российские туристы не склонны готовиться к внутрироссийским поездкам заранее.

В 2024 году и в I квартале 2025-го наибольшая часть (67% и 71% соответственно) путешественников отправлялись в туристические или деловые поездки в одиночку, четверть ― вдвоём, остальные — компаниями по 3 и более человек.

В I квартале 2025 года наблюдается незначительный рост доли бронирований в более высокой звёздности отелей.

"Рост внутреннего туризма — позитивный сигнал, но динамика расходов на одного туриста (-4,7% за 2024 год и -12% за I кв. 2025-го) с учётом инфляции говорит о стремлении потребителей к экономии. На этом фоне растут как расходы на развлечения и спорт, так и продолжительность поездок: то есть российские туристы готовы экономить, но не на эмоциях и впечатлениях", — сообщила управляющий директор, руководитель лаборатории "СберИндекс" Дарья Цыплакова.

По данным исследования, россияне стали чаще отдыхать за границей: в 2024 году за рубеж выезжал каждый пятый, а в I квартале 2025-го уже каждый четвертый.

Изменились приоритеты путешественников с детьми, которые всё чаще предпочитают Азию для семейного отдыха. Стабильный рост спроса как в целом за 2024 год, так и за I квартал 2025-го показывает Бали.

Средняя стоимость авиабилета в одну сторону за границу растёт умеренно: за 2024 год на 8,8% (с 18 200 до 19 800 рублей), а за I квартал 2025 года на 15% (с 20 000 до 23 000 рублей).

А вот средняя стоимость ночи в зарубежных отелях увеличилась сильнее — за 2024 год на 23% — и достигла 16 000 рублей. А за I квартал 2025 года на 30% (с 15 000 до 18 000 рублей).