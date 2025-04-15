Двигателестроителей ОДК-Кузнецов наградили в День космонавтики

56 лучших работников ОДК-Кузнецов, самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех, были отмечены региональными, ведомственными и отраслевыми наградами в честь Дня космонавтики — знакового для предприятия, которое с 1958 года и по сей день производит ракетные двигатели с надежностью 99,9%.

В цехе окончательной сборки ракетных двигателей ОДК-Кузнецов состоялся праздничный концерт с участием приглашенных творческих коллективов для работников и ветеранов ракетного производства предприятия.

Почетной грамотой губернатора Самарской области награжден начальник сметного бюро отдела нестандартного оборудования Николай Рябов. На предприятии Николай Константинович работает 52 года. Под его руководством и при непосредственном участии разрабатывается сметная документация на проекты нестандартного оборудования, строительства, электроснабжения, промвентиляции.

Благодарностью губернатора Самарской области отмечены электромонтажник-схемщик Нина Груняхина, главный специалист Светлана Денисова, ведущий бухгалтер Ольга Лазунина, начальник управления Мария Мышенцева и начальник участка Валентина Яковенко.

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева работников ОДК-Кузнецов поздравил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

"Жители самарской земли гордятся тем, что наш регион неразрывно связан с эпохальными достижениями в освоении космоса, и особенно тем, что столица нашей области стала космической верфью России. Славное прошлое является для нас не только предметом гордости, но и служит основой для дальнейшего развития. За десятилетия накоплен уникальный опыт и традиции, большой научно-технический потенциал, который помогает нашей стране по сей день оставаться ведущей космической державой. Самарские предприятия продолжают оставаться крепкой опорой для экономики региона и всей России, вносит ценный вклад в покорение новых космических высот, обеспечение технологического суверенитета государства. достижение успеха в специальной военной операции, решение других стратегических задач, стоящих перед нашей страной", — отмечено в поздравлении.

Медалью "За укрепление боевого сотрудничества" награждены работники Сервисного центра — уникального подразделения, больше 90 лет обслуживающего технику, производимую ОДК-Кузнецов, у заказчиков на аэродромах, космодромах и газоперекачивающих станциях.

Также в праздничный день 18 лучших работники производства ракетных двигателей ОДК-Кузнецов были награждены почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Самарской области. Среди них — наладчик станков с программным управлением Вячеслав Шатилов. Вячеслав является одним из ярких представителей профессионалов нового поколения на производстве — за короткое время освоил 4 рабочих специальности, имеет высший, шестой, квалификационный разряд по профессии наладчика, осваивает новые станки и изделия. Активно участвует в конкурсах профессионального мастерства и уже ведет наставническую деятельность.

15 "кузнецовцев" были награждены муниципальными наградами. Благодарственного письма главы г. о. Самары удостоен испытатель ракетных двигателей Дмитрий Авдеев. Работая на испытательных стендах, он выполняет работу по подготовке и проведению огневых испытаний двигателей. Качественно организовывает и координирует работы по поддержанию надежного и безотказного функционирования оборудования систем испытательных стендов.

15 "кузнецовцев" были отмечены Почетной грамотой предприятия. Награду они получили из рук управляющего директора ОДК-Кузнецов Алексея Соболева.

"12 апреля мы, "кузнецовцы", по праву считаем своим праздником, одним из самых главных в году. 67 лет завод работает на покорение космоса, на внедрение новых технологий и достижение новых высот. В 2024 мы вернулись в космическую сферу как разработчик ракетных двигателей — стартовал проект по созданию нового двигателя для сверхлегких ракет. Мы продолжаем строить и вводить новые корпуса, ОКБ ведет работы сразу по трем новым двигателям — предприятие проектирует и выпускает самую сложную в мире технику — ракетные и газотурбинные двигатели. Сфера применения наших двигателей расширяется, а это значит, мы движемся вперед", — отметил заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.