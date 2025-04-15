В мясе курицы самарского производства обнаружили опасные вещества

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По информации Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям на потребительском рынке выявлены части тушек цыплят-бройлеров, содержащие опасные вещества: гидроксиметилметилнитроимидазол и диметридазол.