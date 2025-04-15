Состоялась бизнес-миссия Москвы в Самарскую область

9 и 10 апреля бизнес-миссия из Москвы вновь посетила Самарскую область. Это уже второй визит столичных предпринимателей в регион, что говорит о растущем интересе к туристическому потенциалу области и возможностям для сотрудничества.

В рамках мероприятия в Самару прибыла делегация, включающая представителей федеральных туроператоров, столичных объектов показа и объектов размещения.

10 апреля в центре труда и отдыха "Станкозавода" в пространстве "Бенке Холл" состоялась деловая часть мероприятия с презентацией туристического потенциала и продуктового портфеля Москвы, а также бизнес-переговоры с участием туристической отрасли Москвы и Самарской области. Представители бизнеса провели переговоры с потенциальными региональными партнерами, что открывает новые горизонты для взаимодействия и установления долгосрочных двусторонних отношений.

Помимо деловой программы, гости из Москвы также ознакомились с туристическими возможностями столицы региона, посетив исторический центр города и знаменитую Дачу купца Головкина.

Бизнес-миссия стала важным шагом на пути к укреплению экономических и культурных связей между Москвой и Самарским регионом, способствуя развитию туризма и расширению деловых контактов.