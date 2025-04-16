На федеральных трассах Самарской области установят новые светофоры

В Самарской области на федеральных трасах Р-229 и М-5 установят новые светофоры, сообщили в Поволжуправтодоре.

"Новые светофорные объекты поставят на пешеходных переходах в с. Валы и Переволоки (км 955 и км 935 автодороги М-5 "Урал"), а также на пешеходном переходе в районе с. Марьевка (км 153 автодороги Р-229)".- отмечается в сообщении.

Кроме того, на участке автодороги А-300 (км 46) появится электроосвещение.

Также в Поволжуправтодоре рассказали, что в 2025 году подрядчики завершат монтаж надземного пешеходного перехода на 12-м км подъезда к Самаре.

"Подрядная организация уже приступила к работам по монтажу. Кроме того, в мае дорожники начнут выполнять устройство слоев износа на всем протяжении участка (км 0 — км 12 М-5 "Урал", подъезд к Самаре), а также будут смонтированы лестницы для пешеходов по обеим сторонам дороги", — отмечается в сообщении.