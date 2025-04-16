Приумножили возможности вместе с партнером

В Самарском институте культуры открылся Центр цифровизации музыки "Твори!". Генеральным партнером выступило Самарское отделение Сбербанка.

На открытии площадки присутствовали Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка, Сергей Бесков, исполнительный директор — начальник отдела взаимодействия с региональным сектором компании, ректор СГИКа Ольга Наумова, студенты и преподаватели творческого вуза.

Центр цифровизации музыки "Твори!" расположился на 4 этаже главного корпуса вуза и представляет собой модернизированную по последнему слову техники нотную библиотеку с уникальным собранием виниловых пластинок и нот, коворкинговую зону и компьютерный класс.

Специальные ПО позволяют мгновенно переводить устный и письменный нотный текст в электронный. Теперь запись нот полностью автоматизирована и оптимизирована по времени и не только.

Виталий Арюткин, преподаватель кафедры народных инструментов СГИКа и дирижер студенческого оркестра "Жар-птица", отмечает, что на составление партитур, в зависимости от их сложности, раньше уходило несколько месяцев, а с новым оборудованием и специальными программами, которые есть в центре, — всего два-три дня.

Центр цифровизации музыки "Твори!", создание которого поддержал Сбер, стал логичным продолжением созданного в вузе три года назад Центра прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов "Звучи!".

"Теперь у нас есть производство полного цикла. Здесь можно сделать все: придумать, создать трек и перевести в ноты в центре "Твори!", затем в центре "Звучи!" записать инструменты и голос, при необходимости доработать, а дальше использовать в работе или сдать в библиотеку", — рассказывает Владимир Логинов, директор Центра прототипирования "Звучи!".

Новое оборудование расширяет возможности преподавателей для профессионального обучения студентов-звукорежиссеров, композиторов и музыкантов всех направлений: народного, симфонического, эстрадно-джазового, а также для теоретиков музыки и будущих педагогов. На базе нового Центра цифровизации музыки уже начали работу дополнительные образовательные программы, в том числе, и для школьников.

Спектр учебных дисциплин обширен — от аранжировки до студийной звукозаписи и не только.

"Мы учим востребованных сегодня специалистов в сфере культуры и креативных индустрий, которые завтра пойдут работать в театры, филармонии, дома культуры, на крупномасштабные проекты, шоу, фестивали, конкурсы.

Здорово, что теперь, благодаря партнерской поддержке Сбера, у нас есть отличная база. Вдвойне приятно, что наш совместный проект стал новаторским — по крайней мере, точно среди всех творческих вузов страны", — отмечает Ольга Наумова, ректор СГИКа.

На занятии студентов-звукорежиссеров на базе центра почетные гости Наталья Красулина и Сергей Бесков присутствовали сегодня впервые. Им были продемонстрированы все возможности площадки.

Гости увидели и услышали, как сегодня создается цифровая музыкальная партитура, как идет обработка и сведение звукозаписи.

"Центр цифровизации музыки "Твори!" в Самарском институте культуры — это яркий проект, лаборатория, созданная в духе актуальной цифровой трансформации и социальной политики Сбера.

Я искренне рада, что все получилось, и уверена, что для студентов и преподавателей, абитуриентов площадка станет сильной ресурсной базой, а для вуза — новой точкой притяжения и развития", — поделилась своими впечатлениями Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбера.