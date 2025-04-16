В Самаре стартовала "Неделя креативного бизнеса" для представителей творческих индустрий

Региональный центр "Мой бизнес" стал площадкой масштабного форума "Неделя креативного бизнеса 2.0", объединившего креативное бизнес-сообщество Самарской области и ведущих федеральных экспертов.
С 16 по 18 апреля предприниматели-представители творческого сектора станут участниками мастер-классов, творческих встреч и дискуссий. Принять участие в мероприятиях форума можно, пройдя регистрацию на сайте creativesamara.ru. Организатором события выступает Молодежное информационное агентство Самарской области при грантовой поддержке регионального Минэкономразвития.
"Креативные индустрии — одно из приоритетных направлений развития экономики региона и страны в целом. Именно в этом секторе реализуются передовые идеи и технологии, создаются уникальные продукты, — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития региона Лариса Названова. — Форум такого масштаба для представителей креативных индустрий мы проводим в регионе уже во второй раз. Наша задача — помогать творческим проектам расти и развиваться. Мы надеемся, что на форуме наши предприниматели получат много пользы и новых знаний, а также найдут в нём вдохновение и новые идеи для своих творческих проектов".
Программа Недели креативного бизнеса пройдет по трем тематическим трекам: "Культурный код бренда: от локального к глобальному", "Эстетика и бизнес: от искусства к успеху" и "Рекламные стратегии в эпоху цифровизации контента". Темы подобраны таким образом, чтобы профессиональное сообщество региона получило на одной площадке много полезной и актуальной информации, которую с успехом можно применять в собственных творческих проектах. Среди спикеров — известные в своих сферах профессионалы федерального и регионального уровня.
Открывали насыщенную программу форума гости из Ростова-на-Дону Анна и Ольга Ничковы с обсуждения актуального тренда — российского культурного кода. Основатели и дизайнеры брендов DNK Russia и DNK KIDS рассказали участникам встречи о современных тенденциях в модной индустрии, об использовании отсылок к российской культуре, о силе бренда, и о создании коллабораций.
"Коллаборация — это всегда взаимовыгодный союз, вы можете работать с равными предприятиями, а можете сотрудничать и с крупными брендами — делайте интересные предложения до тех пор, пока они не будут заинтересованы в вас. Второй момент, всегда выбирайте в партнеры близких по духу. И третье, если вы небольшая компания и не планируете серьезно масштабироваться — выбирайте коллаборации с компаниями из смежных ниш и сотрудничайте с ними. И главное, будьте смелыми и настойчивыми", — поделилась секретами успеха Анна Ничкова.
Как создать локальный бренд с характером рассказал гостям центра "Мой бизнес" Макс Федоров — бренд-продюсер команды FЁDOROV (г. Санкт-Петербург). Эксперт поделился своими знаниями о том, как создать характер бренда и найти те самые каналы коммуникации, которые сделают бизнес заметным и запоминающимся среди других.
Еще один блок деловой программы был посвящен туризму. Своё выступление Александр Карамышев, директор музея "Литературный город Рыбинск", посвятил теме "Как упаковать культурный феномен в туристический продукт". Спикер рассказал слушателям что такое тематический туризм, поделился своим опытом в продвижении литературного туризма.
Завершился первый день креативного события закрытым показом фильма "Мой гараж!" и общением с креативной командой — Endorphin.Film.
"Я посещала Неделю креативного бизнеса в прошлом году, тогда очень вдохновилась, получила "толчок" для своего развития и не могла пропустить событие и в этот раз. Радует, что много участников, все такие творческие, вдохновленные — и слушатели, и спикеры. — поделилась впечатлениями участница форума Светлана Иванова. — Очень было полезно послушать про бренд — как создавать и представлять его. Планирую посещать встречи и в другие дни форума".
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!