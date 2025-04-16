В Самаре стартовала "Неделя креативного бизнеса" для представителей творческих индустрий

Региональный центр "Мой бизнес" стал площадкой масштабного форума "Неделя креативного бизнеса 2.0", объединившего креативное бизнес-сообщество Самарской области и ведущих федеральных экспертов.

С 16 по 18 апреля предприниматели-представители творческого сектора станут участниками мастер-классов, творческих встреч и дискуссий. Принять участие в мероприятиях форума можно, пройдя регистрацию на сайте creativesamara.ru. Организатором события выступает Молодежное информационное агентство Самарской области при грантовой поддержке регионального Минэкономразвития.

"Креативные индустрии — одно из приоритетных направлений развития экономики региона и страны в целом. Именно в этом секторе реализуются передовые идеи и технологии, создаются уникальные продукты, — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития региона Лариса Названова. — Форум такого масштаба для представителей креативных индустрий мы проводим в регионе уже во второй раз. Наша задача — помогать творческим проектам расти и развиваться. Мы надеемся, что на форуме наши предприниматели получат много пользы и новых знаний, а также найдут в нём вдохновение и новые идеи для своих творческих проектов".

Программа Недели креативного бизнеса пройдет по трем тематическим трекам: "Культурный код бренда: от локального к глобальному", "Эстетика и бизнес: от искусства к успеху" и "Рекламные стратегии в эпоху цифровизации контента". Темы подобраны таким образом, чтобы профессиональное сообщество региона получило на одной площадке много полезной и актуальной информации, которую с успехом можно применять в собственных творческих проектах. Среди спикеров — известные в своих сферах профессионалы федерального и регионального уровня.

Открывали насыщенную программу форума гости из Ростова-на-Дону Анна и Ольга Ничковы с обсуждения актуального тренда — российского культурного кода. Основатели и дизайнеры брендов DNK Russia и DNK KIDS рассказали участникам встречи о современных тенденциях в модной индустрии, об использовании отсылок к российской культуре, о силе бренда, и о создании коллабораций.

"Коллаборация — это всегда взаимовыгодный союз, вы можете работать с равными предприятиями, а можете сотрудничать и с крупными брендами — делайте интересные предложения до тех пор, пока они не будут заинтересованы в вас. Второй момент, всегда выбирайте в партнеры близких по духу. И третье, если вы небольшая компания и не планируете серьезно масштабироваться — выбирайте коллаборации с компаниями из смежных ниш и сотрудничайте с ними. И главное, будьте смелыми и настойчивыми", — поделилась секретами успеха Анна Ничкова.

Как создать локальный бренд с характером рассказал гостям центра "Мой бизнес" Макс Федоров — бренд-продюсер команды FЁDOROV (г. Санкт-Петербург). Эксперт поделился своими знаниями о том, как создать характер бренда и найти те самые каналы коммуникации, которые сделают бизнес заметным и запоминающимся среди других.

Еще один блок деловой программы был посвящен туризму. Своё выступление Александр Карамышев, директор музея "Литературный город Рыбинск", посвятил теме "Как упаковать культурный феномен в туристический продукт". Спикер рассказал слушателям что такое тематический туризм, поделился своим опытом в продвижении литературного туризма.

Завершился первый день креативного события закрытым показом фильма "Мой гараж!" и общением с креативной командой — Endorphin.Film.

"Я посещала Неделю креативного бизнеса в прошлом году, тогда очень вдохновилась, получила "толчок" для своего развития и не могла пропустить событие и в этот раз. Радует, что много участников, все такие творческие, вдохновленные — и слушатели, и спикеры. — поделилась впечатлениями участница форума Светлана Иванова. — Очень было полезно послушать про бренд — как создавать и представлять его. Планирую посещать встречи и в другие дни форума".