В Самарской области с 30 апреля по 3 мая изменится расписание нескольких электричек

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В связи с проведением работ по ремонту пути на перегоне Средневолжская — Козелковская с 30 апреля по 3 мая изменится расписание движения пригородных поездов. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.