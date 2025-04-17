В Самарской области с 30 апреля по 3 мая изменится расписание нескольких электричек

В связи с проведением работ по ремонту пути на перегоне Средневолжская — Козелковская с 30 апреля по 3 мая изменится расписание движения пригородных поездов. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
Расписание на 30 апреля
Отменяются пригородные поезда:
- № 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр.17.44) — Тольятти (приб.20.07)
- № 7130/7129 Тольятти (отпр.20.56) — Самара (приб.22.51)
- № 6316/6315 Курумоч (отпр.18.28) — Самара (приб.19.53)
- № 6344/6343 Самара (отпр.16.51) — Курумоч (приб.18.15)
- № 6334/6333 Курумоч (отпр.12.10) — Самара (приб.13.36)
- № 6332/6331 Самара (отпр.06.56) — Курумоч (приб.08.21)
Изменяется расписание движения пригородных поездов:
- поезд № 6310/6309 Самара (отпр.13.03) — Курумоч (приб.14.29) проследует по измененному расписанию на участке Средневолжская — Курумоч Самара (отпр.13.03)- Курумоч (приб.14.41)
- поезд № 7110-7120/7119 Новокуйбышевская (отпр.13.31) — Тольятти (приб.15.54) проследует по измененному расписанию на участке Средневолжская — Тольятти Новокуйбышевская (отпр.13.31) -Тольятти (приб.16.08)
- поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр.15.40) — Жигулевск (приб.15.56) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр.15.53) — Жигулевск (приб.16.09)
- поезд 7134/7133 Самара (отпр.16.24) — Жигулевск (приб.18.13) проследует по измененному расписанию на участке Средневолжская — Жигулевск Самара (отпр.16.24) — Жигулевск (приб.18.26)
- поезд № 6014/6013 Самара (отпр.17.15) — Жигулевское Море (приб.19.28) проследует по измененному расписанию на участке Средневолжская — Жигулевское Море Самара (отпр.17.15) — Жигулевское Море (приб.19.48)
- поезд № 6318/6317 Самара (отпр.18.39) — Жигулевское море (приб.20.53) проследует по измененному расписанию на участке Средневолжская — Жигулевское Море Самара (отпр.18.39) — Жигулевское Море (приб.21.05)
- поезд № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр.19.46) — Тольятти (приб.22.05) проследует по измененному расписанию на участке Средневолжская — Тольятти Новокуйбышевская (отпр.19.46) — Тольятти (приб.22.16)
- поезд № 7381 Жигулевское Море (отпр.21.52) — Жигулевск (приб.22.08) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр.22.04) — Жигулевск (приб.22.20)
Расписание на 1 мая
Отменяются пригородные поезда:
- № 6334/6333 Курумоч (отпр.12.10) — Самара (приб.13.36)
- № 6332/6331 Самара (отпр.06.56) — Курумоч (приб.08.21)
- № 6346/6345 Самара (отпр.08.50) — Жигулевское Море (приб.11.02)
- № 6348/6347 Жигулевское Море (отпр.14.21) — Самара (приб.16.40)
Назначаются поезда:
- № 6306/6305 Самара (отпр.08.50)- Курумоч (приб.10.15) с измененным расписанием на участке Средневолжская-Курумоч Самара (отпр.08.50)- Курумоч (приб.10.24)
- № 6308/6307 Курумоч (отпр.15.15) — Самара (приб.16.40)
Изменяется расписание движения пригородных поездов:
- поезд № 7112/7111 Новокуйбышевская (отпр.07.43) — Тольятти (приб.10.03) проследует по измененному расписанию на участке Средневолжская — Тольятти Новокуйбышевская (отпр.07.43) — Тольятти (приб.10.19)
- поезд № 7373 Жигулевское Море (отпр.09.51) — Жигулевск (приб.10.07) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр.10.10) — Жигулевск (приб.10.26)
- поезд 6304/6303 Пятилетка (отпр.05.45) — Отвага (приб.08.18) проследует по измененному расписанию на участке Пятилетка — Козелковская Пятилетка (отпр.05.33) — Отвага (приб.08.18)
- поезд 6012/6011 Жигулевское море (отпр.08.05) — Самара (приб.10.18) проследует по измененному расписанию на участке Козелковская — Самара Жигулевское Море (отпр.08.05) — Самара (приб.10.31)
Расписание на 2 мая
Отменяются пригородные поезда:
- № 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр.17.44) — Тольятти (приб.20.07)
- № 7130/7129 Тольятти (отпр.20.56) — Самара (приб.22.51)
- № 6316/6315 Курумоч (отпр.18.28) — Самара (приб.19.53)
- № 6344/6343 Самара (отпр.16.51) — Курумоч (приб.18.15)
- № 6334/6333 Курумоч (отпр.12.10) — Самара (приб.13.36)
- № 6332/6331 Самара (отпр.06.56) — Курумоч (приб.08.21)
- № 7346/7345 Самара (отпр.10.02) — Тольятти (приб.12.16)
- № 7348/7347 Тольятти (отпр.16.12) — Самара (приб.18.22)
- № 6336/6335 Курумоч (отпр.20.05) — Самара (приб.21.30)
Изменяется расписание движения пригородных поездов:
- поезд № 7126/7125 Тольятти (отпр.17.08) — Новокуйбышевская (приб.19.31) проследует по измененному расписанию на участке Тольятти — Средневолжская Тольятти (отпр.16.55)- Новокуйбышевская (приб.19.31)
- поезд № 6312/6311 Жигулевское Море (отпр.18.12) — Самара (приб.20.27) проследует по измененному расписанию на участке Жигулевское Море — Средневолжская Жигулевское Море (отпр.18.04)- Новокуйбышевская (приб.20.27)
- поезд № 6014/6013 Самара (отпр.17.15) — Жигулевское Море (приб.19.28) проследует по измененному расписанию на участке Курумоч — Жигулевское Море Самара (отпр.17.15)- Жигулевское Море (приб.19.40)
- поезд № 6377 Жигулевское Море (отпр.15.40) — Отвага (приб.16.11) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр.15.53)- Отвага (приб.16.24)
- поезд № 7118/7117 Тольятти (отпр.10.59) — Новокуйбышевская (приб.13.18) устанавливается сообщением Тольятти– Самара и проследует по измененному расписанию Тольятти (отпр.10.59)-Самара (приб.13.20)
- поезд № 6342/6341 Курумоч (отпр.13.40) — Самара (приб.15.05) проследует по измененному расписанию на участке Курумоч– Средневолжская Курумоч (отпр.13.32)-Самара (приб.15.05)
- поезд № 7110-7120/7119 Новокуйбышевская (отпр.13.31) — Тольятти (приб.15.54) устанавливается сообщением Самара-Тольятти и проследует по измененному расписанию на участке Средневолжская-Тольятти Самара (отпр.14.02)- Тольятти (приб.16.08)
- поезд № 6348/6347 Жигулевское Море (отпр.14.21) — Самара (приб.16.40) проследует по измененному расписанию на участке Жигулевское Море — Средневолжская Жигулевское Море (отпр.14.15)-Самара (приб.16.40)
Расписание на 3 мая
Отменяются пригородные поезда:
- № 6334/6333 Курумоч (отпр.12.10) — Самара (приб.13.36)
- № 6332/6331 Самара (отпр.06.56) — Курумоч (приб.08.21)
Изменяется расписание движения пригородных поездов:
- поезд № 7118/7117 Тольятти (отпр.10.59) — Новокуйбышевская (приб.13.18) устанавливается сообщением Тольятти– Самара и проследует по измененному расписанию Тольятти (отпр.10.59)-Самара (приб.13.20)
- поезд № 6342/6341 Курумоч (отпр.13.40) — Самара (приб.15.05) проследует по измененному расписанию на участке Курумоч– Средневолжская Курумоч (отпр.13.32)-Самара (приб.15.05)
- поезд № 7110-7120/7119 Новокуйбышевская (отпр.13.31) — Тольятти (приб.15.54) устанавливается сообщением Самара-Тольятти и проследует по измененному расписанию на участке Средневолжская-Тольятти Самара (отпр.14.02)- Тольятти (приб.16.08)
- поезд № 6348/6347 Жигулевское Море (отпр.14.21) — Самара (приб.16.40) проследует по измененному расписанию на участке Жигулевское Море — Средневолжская Жигулевское Море (отпр.14.15)-Самара (приб.16.40)
- поезд № 6324/6323 Курумоч (отпр.05.29) — Самара (приб.06.55) проследует по измененному расписанию на участке Курумоч — Средневолжская Курумоч (отпр.05.20)- Самара (приб.06.55)
- поезд № 6320/6319 Жигулевское Море (отпр.05.49) — Самара (приб.08.09) проследует по измененному расписанию на участке Жигулевское Море — Средневолжская Жигулевское Море (отпр.05.42)- Самара (приб.08.09)
- поезд № 7114/7113-7109 Тольятти (отпр.06.39) — Новокуйбышевская (приб.08.59) проследует по измененному расписанию на участке Тольятти — Средневолжская Тольятти (отпр.06.30)- Новокуйбышевская (приб.08.59)
- поезд № 7370 Жигулевск (отпр.06.33) — Жигулевское Море (приб.06.47) проследует по измененному расписанию Жигулевск (отпр.06.27)- Жигулевское Море (приб.06.41)
- поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр.08.05) — Самара (приб.10.18) проследует по измененному расписанию на участке Жигулевское Море — Средневолжская Жигулевское Море (отпр.07.50)- Самара (приб.10.18)
- поезд № 6304/6303 Пятилетка (отпр.05.45) — Отвага (приб.08.18) проследует по измененному расписанию на участке Мастрюково — Отвага Пятилетка (отпр.05.45)- Отвага (приб.08.39)
- поезд № 6377 Жигулевское Море (отпр.15.40) — Отвага (приб.16.11) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр.15.56)- Отвага (приб.16.27)
Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте СППК.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???