В Самаре запретят продавать алкоголь 24 мая

В Самаре 24 мая, в день последних звонков в школах, введут полный запрет на розничную продажу спиртных напитков. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Самарской области.

Запрет будет действовать с 8 утра до 23:00 и распространится на всю территорию города.

Кафе, рестораны и другие заведения общепита, где продают в розницу алкогольную продукцию, под запрет не попадают.