Пасхальное богослужение из Софийского собора Самары покажут на телеканалах области

Православные христиане в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года встретят один из главных церковных праздников — Воскресение Христово. Во всех храмах Самарской области пройдут торжественные богослужения. Главную пасхальную службу проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе региональной столицы.
Жители Самарской области смогут присоединиться к великому событию православного праздничного календаря. Телеканал "Губерния" организует прямую телевизионную трансляцию из Софийского собора. Она начнется 19 апреля в 23:30 по местному времени. Кроме того, подключиться к онлайн-трансляции можно будет на портале sovainfo.ru и в группе "Сова" ВКонтакте.
Также пасхальное богослужение в прямом эфире покажут телеканалы "Самара-ГИС" и "Тольятти 24". Прямое включение будет и в паблике "Самарская область" ВКонтакте.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???