Пасхальное богослужение из Софийского собора Самары покажут на телеканалах области

Православные христиане в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года встретят один из главных церковных праздников — Воскресение Христово. Во всех храмах Самарской области пройдут торжественные богослужения. Главную пасхальную службу проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе региональной столицы.

Жители Самарской области смогут присоединиться к великому событию православного праздничного календаря. Телеканал "Губерния" организует прямую телевизионную трансляцию из Софийского собора. Она начнется 19 апреля в 23:30 по местному времени. Кроме того, подключиться к онлайн-трансляции можно будет на портале sovainfo.ru и в группе "Сова" ВКонтакте.

Также пасхальное богослужение в прямом эфире покажут телеканалы "Самара-ГИС" и "Тольятти 24". Прямое включение будет и в паблике "Самарская область" ВКонтакте.