Для самарцев пустят автобусы после пасхального богослужения

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В Самаре в ночь с 19 на 20 апреля пустят автобусы к храмам, чтобы горожане могли уехать после праздничных богослужений. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Фото: департамент транспорта Самары