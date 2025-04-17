Дегустации и мастер-классы для посетителей "Винной ярмарки" подготовили в Самаре

В четверг, 17 апреля, в Самаре состоялось открытие "Винной ярмарки", которая будет проходить до 29 апреля на пешеходной улице Ленинградской. Мероприятие проходит под эгидой минпромторга России и является частью федерального проекта "Винные ярмарки". Он успешно реализуется с 2022 года в 12 городах России. Самарская область стала одним из пилотных регионов этого проекта.
"Сегодня активно развивается российское виноградарство и виноделие. Только за прошедший 2024 год было продано в рознице российского вина по тихим винам на 13% больше чем в 2023 году, по игристым — на 15%. И это не означает, что выросло потребление вина. Это означает, что российское вино замещает в продаже импортное!", — подчеркнул заместитель директора департамента внутренней торговли минпромторга России Александр Лифинцев на открытии ярмарки
Основная цель ярмарки — продвижение продукции малых и средних предприятий, установление связей между торговыми организациями, производителями и государством, а также увеличение товарооборота.
Важность поддержки местных производителей, создание благоприятных условия для ведения бизнеса на территории региона неоднократно отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Среди участников ярмарки самая северная в России и единственная в Самарской области винодельня "DENISOV WINERY".
"Мы второй раз участвуем в ярмарке как участники проекта "Самарский продукт". Это нам помогает в продвижении, дает узнаваемость продукта. И на этой неделе мы открыли свою винотеку на Самарской", — поделилась Мария Зуйкова, винодел и основатель винодельни "DENISOV WINERY".
Также на самарской "Винной ярмарке" представлены лучшие производители вина, предлагая жителям и гостям города уникальную возможность познакомиться с богатым ассортиментом продукции российских виноделов. В числе участников ярмарки — семейные винодельни со всей страны. Это небольшие КФХ, которые требуют поддержки, и такие ярмарки — отличная возможность для них представить свою продукцию.
"Сегодня культура виноделия и потребления вина становится важным элементом развития алкогольного рынка России, — сказал глава минпромторга Самарской области Денис Гурков. — А для самарского виноделия важно развивать узнаваемость бренда "Сделано в Самарской области". Это поможет привлечь большее внимание потребителей и создать устойчивый интерес к нашей местной продукции на внутреннем рынке".
Гастрономическое сопровождение на ярмарке обеспечили самарские производители — участники проекта "Сделано в Самарской области". В их ассортименте представлены сыры, мясные деликатесы, джемы и конфитюры.
В программе ярмарки запланированы дегустации вин от отечественных производителей и увлекательные мастер-классы от самарского партнёра ярмарки — "Нескучное вино".
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.