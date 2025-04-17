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Экономика и бизнес

Дегустации и мастер-классы для посетителей "Винной ярмарки" подготовили в Самаре

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 апреля, в Самаре состоялось открытие "Винной ярмарки", которая будет проходить до 29 апреля на пешеходной улице Ленинградской. Мероприятие проходит под эгидой минпромторга России и является частью федерального проекта "Винные ярмарки". Он успешно реализуется с 2022 года в 12 городах России. Самарская область стала одним из пилотных регионов этого проекта.

Фото: министерство промышленности СО

"Сегодня активно развивается российское виноградарство и виноделие. Только за прошедший 2024 год было продано в рознице российского вина по тихим винам на 13% больше чем в 2023 году, по игристым — на 15%. И это не означает, что выросло потребление вина. Это означает, что российское вино замещает в продаже импортное!", — подчеркнул заместитель директора департамента внутренней торговли минпромторга России Александр Лифинцев на открытии ярмарки

Основная цель ярмарки — продвижение продукции малых и средних предприятий, установление связей между торговыми организациями, производителями и государством, а также увеличение товарооборота.
Важность поддержки местных производителей, создание благоприятных условия для ведения бизнеса на территории региона неоднократно отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Среди участников ярмарки самая северная в России и единственная в Самарской области винодельня "DENISOV WINERY".

"Мы второй раз участвуем в ярмарке как участники проекта "Самарский продукт". Это нам помогает в продвижении, дает узнаваемость продукта. И на этой неделе мы открыли свою винотеку на Самарской", — поделилась Мария Зуйкова, винодел и основатель винодельни "DENISOV WINERY".

Также на самарской "Винной ярмарке" представлены лучшие производители вина, предлагая жителям и гостям города уникальную возможность познакомиться с богатым ассортиментом продукции российских виноделов. В числе участников ярмарки — семейные винодельни со всей страны. Это небольшие КФХ, которые требуют поддержки, и такие ярмарки — отличная возможность для них представить свою продукцию.

"Сегодня культура виноделия и потребления вина становится важным элементом развития алкогольного рынка России, — сказал глава минпромторга Самарской области Денис Гурков. — А для самарского виноделия важно развивать узнаваемость бренда "Сделано в Самарской области". Это поможет привлечь большее внимание потребителей и создать устойчивый интерес к нашей местной продукции на внутреннем рынке".

Гастрономическое сопровождение на ярмарке обеспечили самарские производители — участники проекта "Сделано в Самарской области". В их ассортименте представлены сыры, мясные деликатесы, джемы и конфитюры.

В программе ярмарки запланированы дегустации вин от отечественных производителей и увлекательные мастер-классы от самарского партнёра ярмарки — "Нескучное вино".

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