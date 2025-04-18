В Самарской области ввели запрет на посещение лесов

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области опубликовало приказ об ограничении пребывания граждан в лесах.

Запрет на пребывание в лесах и въезда в них автомобилей будет установлен с 19 по 21 апреля на территории Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского, Ново-Буяновского, Похвистневского, Рачейского, Ставропольского, Шигонского лесничеств.

Запрет вводят из-за неблагополучной погоды: высокого риска возникновения лесных пожаров, сохранением в ближайшие дни сухой ветреной погоды и в целях недопущения природных пожаров и ЧС.