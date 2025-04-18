В Самарской области прошли учения по тушению лесных пожаров

По тактическому замыслу учения, пожар произошел в 65 квартале Красноярского лесничества на площади 1,5 га в условиях сильных порывов ветра с угрозой перехода низового лесного пожара в верховой и распространения его на жилые дома ближайшего поселка.
Исходная обстановка была обусловлена отсутствием осадков и аномально высокой температурой воздуха на территории региона. Задымление обнаружила региональная диспетчерская служба ГБУ СО "Самаралес" по видеомониторингу и осуществляла координацию действий.
Для тушения условного пожара были задействованы силы и средства подведомственных учреждений минприроды Самарской области — ГБУ СО "Самаралес" и ГКУ СО "Самарское лесничества", а также ГУ МЧС России по Самарской области, ФГКУ "Волжский СЦ МЧС России", ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", ГКУ "ПСС Самарской области", ГБУЗ "Центр медицины катастроф и СМП", ГУ МВД России по Самарской области, Волжский филиал ФГП "ВО ЖДТ России на Куйбышевской железной дороге", Самарское отделение ВСКС, администрация Красноярского муниципального района и ДПК с. п. Светлое Поле.
"В учениях было задействовано 20 единиц техники и 80 человек, в том числе шесть единиц техники лесопожарной станции "Самаралеса" и 25 бойцов лесопожарной бригады и лесников. Практические занятия проводят для того, чтобы быть готовыми к любым проявлениям стихии. Чтобы лишний раз отработать слаженность работы различных специалистов и подразделений. Мы отрабатываем не только условный лесной пожар, но и возгорание на природном ландшафте и возможный переход огня на населенный пункт. Все службы работают как единое целое", — рассказал руководитель управления государственного лесного и пожарного надзора минприроды Самарской области Алексей Шекунов.
Привлеченные силы и средства со всеми поставленными задачами успешно справились, не дав условному пожару распространиться. В тушении участвовали автоцистерны, трактор для опашки территории, в глубине леса работала команда бойцов с ранцевыми огнетушителями, был привлечен пожарный поезд.
С 1 апреля по 15 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим. В лесу запрещено разжигать костры, работать с огнем на территории лесного фонда и прилегающих к нему территориях, использовать пиротехнические изделия. С начала 2025 г. лесопожарные бригады минприроды Самарской области потушили семь лесных пожаров общей площадью 10 га, а также 20 раз выезжали на тушение сопредельных к лесному фонду территорий общей площадью более 270 га.
В тушении лесных пожаров специалистам помогает техника, приобретенная по нацпроекту "Экология": всего в оснащении 17 лесопожарных станций региона 178 единиц техники и более 700 единиц оборудования. Чтобы не допустить трагедий, самарская лесоохрана регулярно патрулирует территорию лесного фонда по 704 маршрутам.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???