В Самаре и Тольятти пройдет Всероссийская донорская эстафета "Огонь жизни"

ФМБА России совместно с Благотворительным фондом "Импакт" и Фондом поддержки социальных инициатив "Огонь жизни" запустили Всероссийскую эстафету факела "Огонь жизни". Ее цель — привлечь новых доноров в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга, чтобы увеличить шансы на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями.

22 апреля в Самаре старт эстафеты от Самарской областной клинической станции переливания крови (ул. Ново-Садовая, 156) и завершится на площади Славы.

Факелоносцами выступят: генеральный директор футбольного клуба "Крылья Советов", Почетные доноры, донор костного мозга, руководитель спортивного сообщества, врачи, участник СВО, многодетный отец и ветеран боевых действий, сотрудник ОАО "РЖД".

На площади Славы с 9.00 до 13.00 в мобильном пункте заготовки крови все желающие смогут вступить в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга.

Если вам от 18 лет до 45 лет, у вас нет хронических и инфекционных заболеваний, вы сможете вступить в Регистр, сдав 5 мл крови из вены. Также в рамках акции можно будет сдать донорскую кровь в помощь пациентам, нуждающимся в переливании компонентов крови.

23 апреля в Тольятти эстафета начнется от Центра радиологии и онкологии ФМБА России (Южное шоссе, 125) и завершится в Парке Победы.

Факелоносцами выступят: ультрамарафонец, мастер спорта, активные доноры, тренер по легкой атлетике спортивной школы г. Тольятти, донор костного мозга, а также активные доноры, вступившие в Регистр и любители бега.

Донорская акция по сдаче крови и вступлению в Регистр пройдет с 9.00 до 12.00 в Центре радиологии и онкологии ФМБА России.

Поддержите донорское движение: участвуйте в мероприятиях эстафеты, сдавайте кровь и вступайте в Федеральный регистр доноров костного мозга, а также публикуйте в соцсетях посты с хештегом #ОгоньЖизни.

Напомним, федеральный регистр доноров костного мозга был создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью объединения локальных регистров по всей стране с 1 сентября 2022 года.

На сегодняшний день в Регистре — более 450 тысяч потенциальных доноров. Вероятность найти генетически совместимого донора составляет всего 1 к 10 000.