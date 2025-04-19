В Самаре и Тольятти пройдет Всероссийская донорская эстафета "Огонь жизни"

ФМБА России совместно с Благотворительным фондом "Импакт" и Фондом поддержки социальных инициатив "Огонь жизни" запустили Всероссийскую эстафету факела "Огонь жизни". Ее цель — привлечь новых доноров в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга, чтобы увеличить шансы на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями.
22 апреля в Самаре старт эстафеты от Самарской областной клинической станции переливания крови (ул. Ново-Садовая, 156) и завершится на площади Славы.
Факелоносцами выступят: генеральный директор футбольного клуба "Крылья Советов", Почетные доноры, донор костного мозга, руководитель спортивного сообщества, врачи, участник СВО, многодетный отец и ветеран боевых действий, сотрудник ОАО "РЖД".
На площади Славы с 9.00 до 13.00 в мобильном пункте заготовки крови все желающие смогут вступить в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга.
Если вам от 18 лет до 45 лет, у вас нет хронических и инфекционных заболеваний, вы сможете вступить в Регистр, сдав 5 мл крови из вены. Также в рамках акции можно будет сдать донорскую кровь в помощь пациентам, нуждающимся в переливании компонентов крови.
23 апреля в Тольятти эстафета начнется от Центра радиологии и онкологии ФМБА России (Южное шоссе, 125) и завершится в Парке Победы.
Факелоносцами выступят: ультрамарафонец, мастер спорта, активные доноры, тренер по легкой атлетике спортивной школы г. Тольятти, донор костного мозга, а также активные доноры, вступившие в Регистр и любители бега.
Донорская акция по сдаче крови и вступлению в Регистр пройдет с 9.00 до 12.00 в Центре радиологии и онкологии ФМБА России.
Поддержите донорское движение: участвуйте в мероприятиях эстафеты, сдавайте кровь и вступайте в Федеральный регистр доноров костного мозга, а также публикуйте в соцсетях посты с хештегом #ОгоньЖизни.
Напомним, федеральный регистр доноров костного мозга был создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью объединения локальных регистров по всей стране с 1 сентября 2022 года.
На сегодняшний день в Регистре — более 450 тысяч потенциальных доноров. Вероятность найти генетически совместимого донора составляет всего 1 к 10 000.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас