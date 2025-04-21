В Самаре выделили 100 млн рублей на капремонт трамвайных тележек

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" ищет подрядчика на капитальный ремонт трамвайных тележек. Начальная цена контракта - 101, 3 млн рублей.
На выделенные средства планируют отремонтировать 17 тележек. Победитель торгов определится после 5 мая. Он должен будет выполнить работу в течение 60 дней.
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Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.