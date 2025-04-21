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Экономика и бизнес

В Самаре выделили 100 млн рублей на капремонт трамвайных тележек

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП "Трамвайно-троллейбусное управление" ищет подрядчика на капитальный ремонт трамвайных тележек. Начальная цена контракта - 101, 3 млн рублей.

На выделенные средства планируют отремонтировать 17 тележек. Победитель торгов определится после 5 мая. Он должен будет выполнить работу в течение 60 дней.

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