К 80-летию Победы состоится премьера балета "Дом у дороги"

3 мая в 18.30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представляет программу "Пламя Победы", посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого уникального вечера зрители смогут увидеть два одноактных балета: "Ленинградскую симфонию" на музыку Дмитрия Шостаковича и "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина.
"Ленинградская симфония" — это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский. Этот балет погружает зрителей в атмосферу исторической драмы, подчеркивая стойкость и единство народа в тяжелые времена.
Одноактный балет "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, основанном на одноименной поэме Александра Твардовского, рассказывает камерную историю, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии. Здесь война предстает глазами отдельной семьи, акцентируя личные потери, страдания и боль.
Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же — о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей. Они заставляют задуматься о цене мира, ценности человеческой жизни и о необходимости помнить уроки истории.
I отделение
Дмитрий Шостакович
Балет "Ленинградская симфония"
Балетмейстер-постановщик — кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Вячеслав Хомяков
Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик — Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона, 1961)
Художник по костюмам — лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона, 1961)
Художник по свету — лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Александр Наумов
II отделение
Премьера! Валерий Гаврилин
Балет "Дом у дороги"
Балетмейстер-постановщик — Дмитрий Антипов
Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик и художник по костюмам — Марина ЕвдоченковаХудожник видеоконтента — Дмитрий Громов
Художник по свету — Сергей Дильдин
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.