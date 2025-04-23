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Связь времен: в Поволжье подведены итоги конкурса "Вместе в цифровое будущее"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" в Поволжье. Журналисты и блогеры из регионов ПФО представили 381 работу.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Участники конкурса традиционно обращают внимание на новейшие разработки: Аэротакси, беспилотники и нейросети. В этом году всё отчетливее звучит тема цифровизации в контексте культурного наследия. Виртуальные туры, интерактивные карты, онлайн-игры и мультимедийные проекты способны возродить традиции, оживить старинные обряды и воссоздать забытые легенды".

В материале Екатерины Рац в основу интернет-игры легли мифы и сказания народов Пензенской губернии, в сюжете Дениса Пахмутова из Чебоксар традиции народов России объединились в интерактивной вышитой карте. О сохранении культурных ценностей рассказывает и нижегородка Светлана Кукина в работе "Готова выйти замуж". Благодаря оцифровке редких аудиозаписей, мир услышал песни, которые исполнялись на палубах белян, а также звучание марийского музыкального инструмента, извещающего о готовности девушек выйти замуж.

Победителями и призерами регионального этапа признаны:

в номинации "Печатная пресса" —

1-е место. Наталья Конашенкова (Пенза, детско-юношеская газета "Деловой", Чехов в чате!);

2-е место. Екатерина Рац (Пенза, газета "Пензенская правда", 80 героев четырех народов);

3-е место. Евгений Афанасьев (Чебоксары, издание IT-news, Размышление на танцполе или 45 секунд, чтобы понять всё)

в номинации "Телевидение и видеоконтент в СМИ" —

1-е место. Виктор Шепелев (Самара, ГТРК "Самара", Аэротакси);

2-е место. Денис Пахмутов (Чебоксары, ГТРК "Чувашия", Программист из Чувашии рассказал о процессе "оживления" Вышитой карты России);

3-е место. Юлия Короткова (Нижний Новгород, ННТВ, На языке лаванды);

в номинации "Радио и подкасты" —

1-е место. Сергей Лисёнков (Нижний Новгород, ГТРК "Нижний Новгород", Программа "Контрамарка";

2-е место. Константин Мягчилов (Йошкар-Ола, ГТРК "Марий Эл", Культура в деталях — Гейм-арт)

3-е место. Мария Котова (Киров, радиостанция "Мария ФМ", Стройка оптики и модернизация сетей. Сверхскорости.);

в номинации "Интернет-СМИ" —

1-е место. Анастасия Красушкина (Нижний Новгород, сетевое издание "Нижегородская правда", От разработки до обучения: как в Нижегородской области развивается беспилотная авиация);

2-е место. Ксения Монастырская (Казань, интернет-журнал Enter, Внутри команды: Кто и как развивает цифровизацию в Казани);

3-е место. Эдуард Важоров (Чебоксары, информационный сайт "Чебоксары.ру", Практическое применение ИИ в образовании на примерах);

в номинации "Социальные медиа" —

1-е место. Андрей Федоров (Чебоксары, блог fedorov.today, Пока вы спите, ваш цифровой двойник работает);

2-е место. Инна Балашова (Пенза, блог "Рудама.рф", Как у меня появился цифровой клон, и как я с ним боролась);

3-е место. Азат Батталов (Казань, редакция "ТатарстанДа", Как устроены дороги в Татарстане?).

Наибольшее количество материалов на конкурс представили журналисты из Нижнего Новгорода, Самары и Чебоксар. Традиционно самая популярная номинация — "Интернет-СМИ" (102 материала). Наивысший балл — 10 — заслужила работа Натальи Конашенковой из Пензы.

Наталья Конашенкова, редактор детско-юношеской газеты "Деловой":

"Судьба часто ведет нас к важным открытиям, показывая пути, о которых мы даже не задумываемся. Пару лет назад я активно участвовала в конкурсе "Вместе в цифровое будущее", но потом решила, что диджитал-темы лучше оставить специалистам. В этом году, глядя на коллегу, снова рискнула подать заявку. Опыт подтвердил простую истину: открывайте любую дверь, потому что за одной из них обязательно скрывается ваше самое увлекательное приключение".

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены в июле. Победители — участники, занявшие первые места в основных номинациях, — и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе поедут в пресс-тур на Байкал.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Официальный хештег конкурса — #eFuture; сайт — www.smi.rt.ru.

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