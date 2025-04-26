Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов провел два мастер-класса для юных спортсменов Тольятти и Сызрани

В субботу, 26 апреля, в спортивной школе № 10 "Олимп" в Тольятти прошел мастер-класс Федерации гимнастики России и четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова.

Участников приветствовал заместитель губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев.

"В Самарской области активно развивается спорт высших достижений. Каждый из вас уже показывает хорошие результаты, демонстрируя талант и трудолюбие. В регионе проводится большая работа по созданию новых современных спортивных объектов, делается все, чтобы создать условия для занятий массовым и профессиональным спортом. Мы продолжим делать все необходимое и дальше. Уверен, сегодня вы получите бесценный опыт и встреча с нашими легендарными спортсменами вдохновит вас на новые рекорды", — сказал он.

Мастер-класс прошел по двум видам спорта: художественной и спортивной гимнастике. Более 200 юных спортсменов вдохновились достижениями именитых спортсменов и получили ценные советы и наставления.

Своим опытом с ребятами поделились победитель юношеских Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Ирина Анненкова, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Лилия Ахаимова, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Елена Замолодчикова, призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы Алексей Бондаренко.

Также сегодня мастер-класс прошел в Сызрани, его участниками стали порядка 200 воспитанников государственной спортивной школы олимпийского резерва № 2.

Все ребята получили от чемпионов ценные советы по разминке, технике выполнения упражнений, подготовке к соревнованиям и восстановлению после них, режиму дня и питания, задали свои вопросы, провели фотосессию.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Самарской области в рамках развития физической культуры и спорта и в преддверии международного форума "Россия-спортивная держава", который пройдет в этом году на Самарской земле. Проведение подобных мероприятий вносит большой вклад в популяризацию гимнастических видов спорта и приобщает к здоровому образу жизни все большее число юных россиян.