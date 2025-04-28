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Средневолжский подшипниковый завод использует полуфабрикаты подшипников из Китая

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Средневолжский подшипниковый завод, расположенный в Красноярском районе Самарской области, поймали на ввозе из Китая полноценных полуфабрикатов подшипников, пишет "Самарское обозрение".

В 2023 г. СВПЗ столкнулся с камеральной проверкой товаров, которую с 1 апреля по 3 июля проводила Домодедовская таможня. Специалистов надзорного ведомства заинтересовали "кольцевые заготовки из стали марки ШХ15СГ", которые торговому дому предприятия выслал поставщик из Китая — Shanghai TED International Trade Co., Ltd. По идее, данный вид товара представляет собой кольца горячей раскатки на кузнечном и раскаточном молотах, без механической обработки.

Такие заготовки обычно используются для изготовления колец крупногабаритных подшипников. Однако в ходе проверки выяснилось, что импортный товар не соответствует указанной в декларации классификации.

Таможенный орган установил, что импортная продукция имеет "отличительные признаки готовых изделий, а именно приблизительную форму или очертания готового изделия или части (колец подшипников) и в соответствии с основными правилами интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС 1, 2(а)" и должна классифицироваться как "часть подшипника в незавершенном виде в субпозиции 8482 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС ("Подшипники шариковые или роликовые: части: прочие")".

"Круглая форма изделий с внутренними отверстиями, поковки для изготовления наружных колец подшипников во внутренней части имеют дорожки качения конической и сферической формы; поковки для изготовления внутренних колец подшипников имеют сквозное внутреннее отверстие, на внешней стороне имеют выступы (бортики), разделяющие соседние дорожки качения. Таким образом, спорные товары не имеют сплошного сечения, не отвечают термину "полуфабрикаты" и, следовательно, не могут классифицироваться в товарной позиции 7224 ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с ОПИ 1", — констатировали таможенники.

Как пишет издание, такое развитие событий чревато для СВПЗ сразу двумя рисками. Первый — это публичная утрата статуса предприятия с полным циклом производства, второй — резкое увеличение платежей в бюджет: по изначально заявленной классификации таможенный сбор по импорту должен был составить 13%, а по той, на которой настаивали на таможне — 41,5%. Плюсом в обоих случаях добавлялся ввозной НДС 20% (но его в дальнейшем можно вернуть). Размер партии китайских комплектующих, попавших "под лупу", неизвестен, поэтому пока невозможно посчитать сумму грозящих заводу доначислений. Если подобная схема применялась в производстве всех подшипников СВПЗ, то общий размер доначислений должен вырасти втрое, что способно обрушить всю экономику группы.

В марте 2024 г. ООО "Торговый дом "Средневолжский подшипниковый завод" обратилось в Арбитражный суд Московской области с требованием признать незаконными и отменить решения Домодедовской таможни о классификации товаров по таможенной декларации.

Решение по делу вынесли 26 марта 2025 г.: суд согласился с позицией таможенного органа о том, что "кольцевые заготовки (поковки)" имеют "очертание и форму готового изделия (колец подшипников)" и должны классифицироваться как часть подшипника в незавершенном виде в субпозиции 8482 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, и отказал ТД "СВПЗ" в его иске. 16 апреля истец обратился в суд с апелляционной жалобой, однако до настоящего момента ее рассмотреть не успели.

ООО "Торговый дом "Средневолжский подшипниковый завод" входит в структуру одноименной группы самарского производителя подшипников — ООО "СВПЗ". Предприятие создано в 2006 году. На официальном сайте оно позиционирует себя как компанию с полным циклом производства крупногабаритных подшипников — "от разработки конструкции, размещения заказа на поставку металла и кольцевых заготовок до доставки продукции клиентам и шеф-монтажа с последующим послепродажным сервисом".

 

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