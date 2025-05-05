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Хоккей Спорт

Сборная "Россия 25" уступила белорусам в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В понедельник, 5 мая, сборная "Россия 25" под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение от команды Беларуси в рамках третьего матча "Тура сборной". Игра проходила в Тольятти.

Фото: https://t.me/rusicehockey

Матч закончился победой белоруской команды в овертайме — 8:7.

В первом периоде отечественная команда забила три гола менее чем за минуту. На шестой минуте встречи счет открыл нападающий Сергей Плотников. Через 25 секунд Данил Аймурзин увеличил преимущество россиян. Еще через 22 секунды Максим Соркин довел счет до крупного. Белорусы ответили точными бросками Павла Денисова и Никиты Пышкайло.

Во второй двадцатиминутке сборная Беларуси забросила еще четыре безответные шайбы. Отличились Мирослав Михалев, Василий Филяев, Сергей Сапего и Данила Паливко.

В заключительном отрезке Егор Бориков довел счет до крупного — 7:3. После этого россияне отыграли три шайбы: Плотников оформил дубль, еще один гол на счету Прохора Полтапова, а Михаил Ильин за четыре минуты до конца встречи сократил разрыв в счете до минимума. Руслан Исхаков перевел игру в овертайм, в котором форвард минского "Динамо" Пинчук принес белорусам победу — 8:7, пишет championat.com.

Во вторник, 6 мая, пройдет вторая игра.

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