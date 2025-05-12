Математик Станислав Тихов: "Математические инструменты создают основу для развития науки"

Сменил музыку нот на музыку цифр. Станислав Тихов, будучи аспирантом Пензенского госуниверситета, уже занимается прорывными исследованиями в области математики. Его расчеты создают основу для разработки инновационных устройств и приборов для медицины, электроники, в телекоммуникационных сетях. О своих разработках и роли математики в современном мире Станислав Тихов рассказал в рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели".
"Математика — это язык науки. И он всегда давался мне легко. Я рано научился считать и умножать. Помню, как любил с мамой решать задачки вне школьной программы, занимал призовые места на олимпиадах. При этом в моей жизни большую роль всегда играло творчество. Я ходил в художественную и музыкальную школы. Но когда встал выбор, куда поступать, выбрал именно математику. В Пензенском государственном университете есть кафедра "Математика и суперкомпьютерное моделирование" — весьма нетипичная для провинциальных вузов. Открыл ее выпускник МГУ Юрий Смирнов. Когда пришел поступать, ко мне подошли заведующий кафедрой и мой будущий научный руководитель Дмитрий Валовик. Я был поражен общением. С одной стороны оно было легким и простым, с другой — от них исходил такой шарм ученых. Они обрисовали сразу, чем можно заниматься, что это будет не только просто какая-то образовательная деятельность, но и математическое творчество: решать задачи, писать статьи. Для меня это было очень важно. Оказалось, что в науке много творчества", — рассказывает Станислав.
Конечно, первый год выдался для студента непростым. Но второй стал переломным в решении развиваться именно как ученый. Станислав записался в математический кружок, где все желающие из вуза могли изучать дополнительные темы, и понял, что влюбился в математику:
"Меня потряс курс по топологии. Это самая абстрактная дисциплина в математике, и мне понравился этот уровень мышления, этот уровень абстракции. Наверное, с того момента я и понял, что здесь мое предназначение. Начал посещать семинары нашей кафедры, где ученые рассказывали о своих исследованиях. Поначалу было сложно и непонятно, но очень интригующе. Но постепенно втянулся и заинтересовался задачами о распространении электромагнитных волн в средах с нелинейным откликом, с нелинейной диэлектрической проницаемостью, которыми занимался Дмитрий Валовик. Он получил грант РНФ, и я вошел в его команду. Начинал с решения одной задачи, что длилось целый год, а впоследствии вырос до основного исполнителя. В общей сложности мы работали по гранту 5 лет и смогли математически доказать существование новых режимов распространения электромагнитных волн в различных волноведующих системах, заполненных средами с нелинейными оптическими свойствами".
Сейчас Станислав является аспирантом ПГУ и сосредоточился на исследовании дифракции электромагнитных волн на плоском слое с графеновым покрытием, заручившись стипендией президента РФ.
ВРУБ: Спроси GigaChat: Что такое графен? Это аллотропная форма углерода, представляющая собой двумерный материал толщиной всего один атом. Уникалные физические свойства: высокая электрическая проводимость, теплопроводность, прочность и гибкость. Графен применяют в электронике, энергетике, медицине, аэрокосмической промышленности и строительстве.
"Графеновое покрытие считается прорывной технологией. Ведь что может быть дешевле углерода? Это же не какой-то редкоземельный материал — он повсюду. С развитием технологии стоит ожидать удешевления разного рода техники. Однако сейчас исследования графена и его свойств продолжаются. Делать это можно экспериментально, тратя огромные суммы на создание устройств и надеясь, что они получатся. А можно — предварительно произвести математическое моделирование, чтобы просчитать все риски, избежать неточностей и погрешностей. Этому посвящено мое исследование. Под руководством Юрия Геннадьевича Смирнова я изучаю оптические свойства графена, учитывая при этом оптическую нелинейность данного материала и влияние диэлектрической подложки. В частности, для этой цели я разрабатываю метод исследования, основанный на решении сложных нелинейных гиперсингулярных интегральных уравнений. Разработку можно применять при производстве компьютерной техники, гаджетов и других устройств, где требуется обработка сигнала", — считает ученый.
Также Станислав участвует в разработке устройства, который позволит диагностировать рак молочной железы на ранней стадии, — СВЧ-томографа. В основе его работы — использование электромагнитных волн на частоте около 5 ГГц.
"Частота волны обратно пропорциональна ее длине. Волна с частотой 5 ГГц имеет длину, равную приблизительно 60 миллиметров. Сразу возникает сложность: если использовать такие "длинные" электромагнитные волны, то что будет с точностью исследований? Математическое моделирование показало, что мы сможем выявлять даже небольшие включения. Дело в том, что здоровые и больные клетки имеют разную диэлектрическую проницаемость, так как в больных клетках содержится больше воды. Соответственно, они по-разному будут пропускать электромагнитную волну. По тому, как изменится волна, мы и сможем увидеть неоднородности в теле, даже небольшие. Матмодель мы разработали в прошлом году. Сейчас создаем макет реального устройства и планируем дальнейшие исследования. СВЧ-томограф будет гораздо безопаснее существующей диагностики — например, маммографии, так как отсутствует лучевая нагрузка на организм", — отметил Станислав.
Ученый развивается и в области фундаментальной математики. В частности, в рамках проекта РНФ, руководителем которого является Дмитрий Валовик, он занимается разработкой нестандартных методов возмущения для решения сложных нелинейных задач:
"Очень радует, что государство поддерживает развитие математики — как прикладной, так и фундаментальной. Ведь она является основой общечеловеческих достижений. И для меня важно, что я тоже делаю свой вклад, предлагая математические инструменты коллегам, которые проводят исследования в различных сферах. В перспективе хочу, как и мои наставники, больше взаимодействовать со студентами и сформировать команду единомышленников, чтобы вместе совершать грандиозные открытия".
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Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???