Более 500 школьников и студентов СПО Самарской области примут участие в "Зарнице 2.0"

12 мая на базе Молодежного центра "Лесная сказка" прошел запуск регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Более 500 школьников и студентов СПО за неделю пройдут испытания по тактической и строевой подготовке, навыкам оказания первой помощи, управления беспилотными летательными аппаратами и другие.
Организаторами игры выступают Движение Первых совместно с региональным штабом "ЮНАРМИЯ" при поддержке министерства молодежной политики и министерства образования Самарской области.
"Зарница 2.0" — масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий, флагманский проект Движения Первых. Он включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Целью проекта является совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, ее научному и культурному потенциалу.
Региональный этап игры стартовал с испытаний для старшей возрастной категории — девушек и юношей от 14 до 17 лет, которые успешно прошли зональный этап. Состязания продлятся три дня и станут важной проверкой готовности участников к окружному этапу. Количество участников в отряде составляет 10 человек, распределенных по ролям: командир, штурмовик, медик, сапер, оператор БПЛА, военкор, политрук.
"В этом году в Зарнице 2.0 принимают участие более 70 000 человек. Это представители молодежных организаций, всех муниципальных образований. На региональном этапе участники будут выполнять разнообразные задания: от военизированных эстафет и основ безопасности до тактической медицины и огневой подготовки. Это позволит им не только продемонстрировать свои физические способности, но и проявить стратегическое мышление и навыки работы в команде.", — подчеркнула Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Наставниками и экспертами на всех этапах проекта выступают в том числе ветераны специальной военной операции. Они помогают участникам освоить нужные навыки и делятся своим опытом. Для подростков это возможность пообщаться с настоящими героями и вдохновиться их примером. А для ветеранов участие в проекте — это способ вернуться к активной жизни и передать молодому поколению ценные знания.
"В "Зарнице 2.0" принимают участие юнармейцы со всей Самарской области. В течение года они осваивают азы начальной военной подготовки, занимаются физической культурой и спортом, изучают историю и участвуют в различных патриотических федеральных и региональных акциях. "Зарница 2.0" это отличный способ показать свои навыки: умение работать в команде, проявить лидерские качества и пережить яркие моменты. Совместно с Движением Первых мы планируем вывести проект на качественно новый уровень. Основная наша задача — совершенствование процесса подготовки участников соревнований, для этого нам необходимо в первую очередь подготовить высококвалифицированный инструкторский состав в том числе из ветеранов боевых действий, военных, принимавших участие в СВО", — поделился Начальник регионального Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" Самарской области Алексей Родионов.
Для специальной категории от 18 до 21 года испытания пройдут с 15 по 17 мая, а с 18 по 20 мая — для средней возрастной категории (от 11 до 13 лет). Для младших участников (от 7 до 10 лет) предусмотрены однодневные соревнования в Самаре.
"На испытаниях ребята продемонстрируют важные умения и навыки, а мы, вместе с профессиональными судьями — руководителями военно-патриотических клубов, ветеранами боевых действий и ветеранами специальной военной операции — их оценим. Впервые в этом году вместе с Движением Первых и Юнармией мы организуем военный слет, чтобы участники на должном уровне выступили на окружном этапе и Всероссийском финале. И, конечно, мы ждем побед и высоких результатов для того, чтобы продемонстрировать всем, что молодежь Самарской области лучшая", — отметила заместитель руководителя департамента-руководитель управления молодежной политики департамента молодежных проектов и программ министерства молодежной политики Самарской области Анастасия Ходорева.
Региональный этап военно-патриотической игры продлится до 20 мая. Тех, кто успешно пройдет региональный этап, ждет следующий — окружной. Они пройдут с 3 июня 2025 года. Для старшей возрастной категории они пройдут в формате окружных сборов. Финал игры запланирован на сентябрь 2025 года.
Организаторами регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" выступает региональное отделение Движения Первых Самарской области совместно с региональным штабом военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Самарской области при поддержке министерства молодежной политики и министерства образования Самарской области.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???