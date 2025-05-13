В Самаре пройдет международный фестиваль креативных технологий "АртПром"

С 21 по 23 мая Фонд всестороннего развития детей и молодежи "От Винта!" совместно с правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации проведет в Самаре международный фестиваль креативных технологий "АртПром" под девизом "Искусство для промышленности, промышленность для искусства".
Целями проведения фестиваля являются: коллаборация промышленного сектора и креативных индустрий в целях технологического развития страны; популяризация достижений науки, промышленности и технологий через искусство, дизайн, анимацию, видео и иные медиаактивности в научно-технической сфере с участием креативных команд промышленного сектора и профессионалов творческих индустрий; привлечение молодежи в индустриальный сектор через креативную презентацию инженерных профессий.
Фестиваль включает в себя несколько направлений. Ключевые из них будут представлены 21–22 мая в качестве тематических кластеров "Искусство для промышленности" на площадках ведущих вузов Самарской области. Среди них:
"МультПром" — международный фестиваль научно-технической анимации;
"ВидеоПром" — международный фестиваль документального кино и видеороликов о науке и технике;
"МедиаПром" — применение медиаинструментов для освещения достижений науки и развития технологий;
"ДизайнПром" — визуальные решения в научно-технической сфере, применяемые в т. ч. для создания 2D/3D моделей, графический дизайн;
"АудиоПром" — создание подкастов и другой аудиопродукции на темы науки и промышленности;
"ТекстПром" — производство текстовых материалов (книги, энциклопедии, техническая документация и т. д.) на темы науки и промышленности;
"ИзоПром" ("АгитПром") — вернисаж изобразительных работ, картин, скульптур, фотоизображений, плакатной живописи технологической и научной направленности;
другие направления.
В рамках тематических кластеров фестиваля пройдут встречи руководителей предприятий промышленности с участием молодых специалистов, технологических предпринимателей, специалистов вузов и инжиниринговых центров.
22-23 мая во дворце спорта имени Владимира Высоцкого пройдет деловая программа фестиваля — технофорум "АртПром". Технофорум "АртПром" — первая федеральная площадка, на которой промышленность и креативные технологии встречаются на уровне задач развития территорий.
В рамках деловой программы технофорума пройдут экспертные дискуссии, кейс-шоу, паблик-токи, а также итоговая сессия с презентацией лучших практик соединения промышленности и искусства для развития регионов. Участники обсудят возможности взаимовыгодного сотрудничества, масштабирования позитивного опыта, актуальные задачи по производству импортозамещающей продукции и перспективы креативных индустрий. В деловой программе форума примут участие: представители федеральных и региональных органов власти, промышленности, бизнеса, креативных индустрий, деятели искусства, науки и спорта, медиасферы, молодежь, нацеленная на развитие в области инженерного творчества.
Информационное агентство России ТАСС является партнером мероприятия.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.