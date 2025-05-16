Более 400 электрокардиографов поступят в медучреждения Самарской области

Оснащение учреждений первичного звена здравоохранения продолжается в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". 423 современных электрокардиографа помогут в точной диагностике и будут применяться в рамках диспансеризации, наблюдения за пациентами с выявленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

10 новых аппаратов уже поставлены в Самарскую поликлинику № 2.

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе раннее и своевременное выявление болезней, — важное направление нацпроекта и одна из наших приоритетных задач. Мы заменили устаревшие аппараты и дооснастили новые кабинеты современной техникой для диагностики, — рассказала главный врач поликлиники Людмила Чекулдаева. — Новые аппараты, которые являются многоканальными и могут работать в ручном и автоматическом режиме, возможно подключить к компьютеру. Это необходимо для удобства работы специалиста и выдачи заключения на руки пациенту в электронном виде".

На новых аппаратах уже проведено 3 тыс. исследований.

"Процедура снятия электрокардиограммы входит в перечень исследований при диспансеризации и профилактических осмотров. Также этот метод исследования может быть использован для оценки эффективности лечения и реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", — отметила врач-кардиолог Ольга Пескова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.