До середины недели в Самаре будет дождливо

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды стоит ожидать самарцам с 19 по 21 мая. По данным синоптиков, до среды в регионе ожидаются ночные и дневные дожди.

В понедельник, 19 мая, в Самаре облачно. Утром и днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +18…+20 °C.

Во вторник, 20 числа, в регионе облачно с прояснениями, по прогнозам — дождь, днем местами возможны грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем +15…+20 °C.

В среду, 21 мая, в Самарской области сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +9…+14 °C. Днем столбик термометра поднимется до +14…+19 °C.