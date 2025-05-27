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Экономика и бизнес

Каждый второй самарец убежден в важности технологической грамотности

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лишь 21% опрошенных жителей Самарской области уверенно взаимодействуют с инновационными инструментами, 33% — время от времени чувствуют недостаток знаний и навыков в этой области.

Остальные 46% считают, что разбираются в технологиях хуже своих знакомых. Такие результаты показало исследование цифровой грамотности россиян, проведенное онлайн-кампусом НИУ ВШЭ в рамках запуска технологического портала "Вышка.Тех".

Чаще всего самарцы оценивают свой уровень владения технологиями на 4 балла (39%) из 5 возможных, на удовлетворительную оценку пришлось 23%, а на самую низкую оценку — 25%, 5% оценили свои знания в этой области на "отлично". Информацию о новшествах они черпают от семьи, коллег и друзей (18%), а также узнают ее благодаря различным курсам, вебинарам (17%), социальным сетям (16%), новостным сайтам (13%) и образовательным платформам от компаний, онлайн-школ, вузов (12%).

Среди уже имеющихся навыков 37% опрошенных выделяет уверенное пользование офисными программами, облачными хранилищами (31%), использование нейросетей для решения личных и рабочих задач (23%), создание сайтов (13%). Вопрос предполагал множественный выбор, указаны наиболее популярные ответы респондентов.

Опрос проведен среди 1283 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования.

Говоря о частоте взаимодействия с технологиями, 55% сообщают, что обращаются к ним каждый день, 15% — несколько раз в неделю, а 13% — крайне редко. Их применяют для решения бытовых задач (24%) и обучения (24%), развлечения (22%), автоматизации рабочих процессов (12%).

Почти половина респондентов (45%) считают, что технологическая грамотность необходима для комфортной жизни в современном мире. Почти столько же (47%) опрошенных хотели бы ее повысить, а 53% заявили, что им достаточно тех компетенций, которые уже у них есть, и они не считают нужным улучшать свою осведомленность. Помимо этого, самарцы хотели бы обучиться основам кибербезопасности (25%), более уверенному пользованию офисными программами (17%), работе с ботами для автоматизации рабочих задач (16%). Их мотивирует личное любопытство (25%), а также требования работодателя и рынка труда (по 23%), примеры друзей и коллег (22%), желание не отставать от времени (14%) и получить помощь в автоматизации рабочих процессов (12%).

Повышать цифровую грамотность жителям Самары мешает недостаток мотивации (29%) и времени (25%), сложность технологий (20%), страх нового (16%) и отсутствие единой базы знаний (16%). 

Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ:

"Действительно, информации о технологиях очень много, и это усложняет получение системных и достоверных знаний. Мы видим растущий интерес как к бесплатным, так и к платным образовательным материалам на тему технологического лидерства и работы с данными, нейросетями. Все это подтолкнуло нас к запуску единого портала с экспертизой научного сообщества про технологии и инновации".

Аналитики выяснили уровень осведомленности самарцев о применении новых технологий в различных областях. Так, 22% осведомлены, что их используют в финансовом секторе, логистике (20%), торговле и развитии городской инфраструктуры (по 16%). Только 13% уверены, что они используются во всех секторах. Меньше всего респонденты знают об интеграции инновационных инструментов в сферу развлечений (1%) и строительства (1%).

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