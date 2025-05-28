Стадион "Солидарность Самара Арена" перекрасят

Региональное министерство спорта запланировало проведение ремонта стадиона "Солидарность Самара Арена". Представители ведомства озвучили подробности в ответ на запрос Волга Ньюс.

По информации минспорта, на стадионе запланировано проведение следующих работ:

ремонт и окраска фасада здания стадиона и наружных лестниц,

ремонт покрытия пола во внутренних помещениях и на трибунах,

ремонт асфальтового покрытия и покрытия из тротуарной плитки на территории вокруг стадиона,

окраска деревянных скамеек и металлических цифр,

ремонт покрытия велодорожек.

"Ремонтные работы планируется завершить до сентября 2025 года. В октябре на стадионе будет проведен форум "Россия — спортивная держава". Не исключено, что в рамках мероприятия на территории появятся новые знаковые пространства. Сейчас инфраструктура включает в себя парково-прогулочную зону, инклюзивный парк, тренировочные площадки, парк экстремальных видов спорта, картинг, арт-объекты и музей развития самарского футбола", — отметили в министерстве.

Стадион был построен в Самаре для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года за 24 млрд рублей. Сейчас там проходят домашние игры футбольных клубов "Крылья Советов" и "Акрон".