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Спорт

Стадион "Солидарность Самара Арена" перекрасят

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное министерство спорта запланировало проведение ремонта стадиона "Солидарность Самара Арена". Представители ведомства озвучили подробности в ответ на запрос Волга Ньюс.

Фото: Юлия Шехмаметьева

По информации минспорта, на стадионе запланировано проведение следующих работ:

  • ремонт и окраска фасада здания стадиона и наружных лестниц,
  • ремонт покрытия пола во внутренних помещениях и на трибунах,
  • ремонт асфальтового покрытия и покрытия из тротуарной плитки на территории вокруг стадиона,
  • окраска деревянных скамеек и металлических цифр,
  • ремонт покрытия велодорожек.

"Ремонтные работы планируется завершить до сентября 2025 года. В октябре на стадионе будет проведен форум "Россия — спортивная держава". Не исключено, что в рамках мероприятия на территории появятся новые знаковые пространства. Сейчас инфраструктура включает в себя парково-прогулочную зону, инклюзивный парк, тренировочные площадки, парк экстремальных видов спорта, картинг, арт-объекты и музей развития самарского футбола", — отметили в министерстве.

Стадион был построен в Самаре для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года за 24 млрд рублей. Сейчас там проходят домашние игры футбольных клубов "Крылья Советов" и "Акрон".

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