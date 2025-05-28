Стадион "Солидарность Самара Арена" перекрасят

Региональное министерство спорта запланировало проведение ремонта стадиона "Солидарность Самара Арена". Представители ведомства озвучили подробности в ответ на запрос Волга Ньюс.
По информации минспорта, на стадионе запланировано проведение следующих работ:
- ремонт и окраска фасада здания стадиона и наружных лестниц,
- ремонт покрытия пола во внутренних помещениях и на трибунах,
- ремонт асфальтового покрытия и покрытия из тротуарной плитки на территории вокруг стадиона,
- окраска деревянных скамеек и металлических цифр,
- ремонт покрытия велодорожек.
"Ремонтные работы планируется завершить до сентября 2025 года. В октябре на стадионе будет проведен форум "Россия — спортивная держава". Не исключено, что в рамках мероприятия на территории появятся новые знаковые пространства. Сейчас инфраструктура включает в себя парково-прогулочную зону, инклюзивный парк, тренировочные площадки, парк экстремальных видов спорта, картинг, арт-объекты и музей развития самарского футбола", — отметили в министерстве.
Стадион был построен в Самаре для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года за 24 млрд рублей. Сейчас там проходят домашние игры футбольных клубов "Крылья Советов" и "Акрон".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.