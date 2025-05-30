На грузовом пароме через Волгу назначается допрейс 3 июня

Во вторник, 3 июня, на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский Спуск) — с. Рождествено" назначается дополнительный рейс.

Паром отправится в 19:00.

Напомним, что со 2 июня меняется расписание судов по нескольким направлениям.