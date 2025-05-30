Грузовой паром через Волгу в Самаре не будет работать 4 июня

В среду, 4 июня, в связи с профилактическими работами временно приостанавливается движение грузопассажирской переправы на линии "Октябрьский спуск - с.Рождествено".

Движение парома начнется 5 июня в 8:00 с "Октябрьского спуска", далее по расписанию.

Напомним, что 3 июня назначен дополнительный рейс.