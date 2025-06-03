В Самарской области меняется производство спортинвентаря в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"

В Самарской области продолжается реализация федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Проект направлен на модернизацию промышленных предприятий, улучшение производственных процессов и рост эффективности работы персонала.

Компания "ФСИ Аналитика" производит спортивный инвентарь. В рамках проекта специалисты предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) провели глубокий аудит одного из ключевых производственных потоков — выпуска козлов переменной высоты.

Для диагностики был запущен пилотный производственный цикл — партия из 20 единиц продукции. Это позволило детально проанализировать все этапы изготовления изделия: начиная с распила древесины на столярном участке, обработки металлических частей на слесарном участке и обшивки направляющих на швейном участке, заканчивая финальной сборкой и упаковкой готового изделия. Все три производственные линии сходились на одном участке — сборочно-упаковочном, где происходила комплектация изделий и их подготовка к отправке на склад готовой продукции.

Во время анализа выявили более 40 проблемных точек.

"Мы разделили рабочую группу на несколько подразделений и прошлись совместно с экспертами РЦК по каждому этапу отдельно — это позволило нам точно диагностировать проблемы. Особенно много замечаний возникло на сборочно-упаковочном участке, где наблюдалась нехватка стандартов, несоблюдение приоритетов заказов и нерациональное использование оборудования. Сейчас мы активно работаем над этими вопросами", — поделился генеральный директор ФСИ "Аналитика" Александр Щелоков.

Благодаря взаимодействию с экспертами РЦК были приняты меры по устранению выявленных проблем. Сборочно-упаковочный цех выбран как эталонный участок для внедрения новых стандартов. Оборудование перенесли в соседний цех, оптимизировали рабочее пространство, выделели зоны по приоритетам заказов. Начали разработку стандартных операционных процедур (SOP) для каждого этапа сборки, что позволит сотрудникам четко понимать свои задачи и сроки выполнения. Проведена оптимизация упаковки: переход с трудоемкой стрейч-пленки на гофрокартон позволит сократить время упаковки в три — четыре раза.

"Наша задача — не просто выявить узкие места, но и дать предприятиям конкретные инструменты для их устранения, — рассказывает руководитель проектов РЦК Михаил Михайлов. — Мы внедряем практики бережливого производства, обучаем персонал, помогаем настроить систему планирования и контроля. Важно, что сотрудники предприятия включились в процесс, понимают необходимость изменений и готовы к развитию. Пилотный участок станет основой для масштабирования успешного опыта на другие производственные линии".

В планах завершение полного цикла оптимизации сборочно-упаковочного участка.

В Самарской области с момента начала реализации проекта "Производительность труда" более 3200 сотрудников компаний получили знания о том, как использовать инструменты бережливого производства для повышения эффективности бизнес-процессов.

"В регионе внедряют бережливое производство в рамках федерального проекта "Производительность труда" 198 компаний. Наша цель — повысить конкурентоспособность региональных производителей, создать условия для роста экспорта и развития внутреннего рынка", — отметил замминистра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин.

Более подробную информацию о федеральном проекте можно найти на официальных сайтах производительность.рф и эффективность.рф.