В космос отправят ракету с рисунками юных пациентов детской больницы имени Ивановой

В онкологическом отделении Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой прошел художественный мастер-класс в рамках арт-проекта "Ракета Мечты", приуроченный ко Дню защиты детей.
Проект реализуется по международной программе фонда психоэмоциональной поддержки онкопациентов UNITY "Космическая терапия искусством" в партнерстве с Госкорпорацией "Роскосмос".
В рамках мероприятия юные пациенты пообщались с летчиком-космонавтом, героем РФ Андреем Борисенко. Дети узнали о жизни на орбите, о том, как стать космонавтом. Каждый участник встречи нарисовал свою мечту — самую сокровенную и светлую. Эти рисунки станут частью большого коллажа, который будет нанесен на ракету-носитель "Союз-2.1а" и отправится в космос.
"На самом деле мечта — это путеводный маяк в жизни каждого человека, особенно маленького. Мы хотим дать почувствовать детям, что наступит время, когда можно будет идти прямой дорогой к своей мечте", — рассказал Андрей Борисенко.
Врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил важность подобных мероприятий для юных пациентов и пожелал им скорейшего выздоровления.
"Мы благодарим всех, кто принимает активное участие в поддержке детей, дарит им хорошее настроение и вдохновение", — отметил он.
Для тех, кто проходит лечение амбулаторно, организаторы подготовили отдельную программу: экскурсии по "космическим" местам Самары, лекции и творческие мастер-классы.
"Большое спасибо за такое мероприятие. Оно помогло детям отвлечься. Теперь у них есть стимул двигаться дальше", — рассказала мама пациентки Юлия Попова.
Напомним, специалисты отделения онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной клинической больницы им. Н. Н. Ивановой более 30 лет оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам со злокачественными новообразованиями любых локализаций, а также больным гематологическими заболеваниями, в возрасте от 0 до 18 лет.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас