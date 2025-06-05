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Здравоохранение Общество

В космос отправят ракету с рисунками юных пациентов детской больницы имени Ивановой

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В онкологическом отделении Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой прошел художественный мастер-класс в рамках арт-проекта "Ракета Мечты", приуроченный ко Дню защиты детей.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Проект реализуется по международной программе фонда психоэмоциональной поддержки онкопациентов UNITY "Космическая терапия искусством" в партнерстве с Госкорпорацией "Роскосмос".

В рамках мероприятия юные пациенты пообщались с летчиком-космонавтом, героем РФ Андреем Борисенко. Дети узнали о жизни на орбите, о том, как стать космонавтом. Каждый участник встречи нарисовал свою мечту — самую сокровенную и светлую. Эти рисунки станут частью большого коллажа, который будет нанесен на ракету-носитель "Союз-2.1а" и отправится в космос.

"На самом деле мечта — это путеводный маяк в жизни каждого человека, особенно маленького. Мы хотим дать почувствовать детям, что наступит время, когда можно будет идти прямой дорогой к своей мечте", — рассказал Андрей Борисенко.

Врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил важность подобных мероприятий для юных пациентов и пожелал им скорейшего выздоровления.
"Мы благодарим всех, кто принимает активное участие в поддержке детей, дарит им хорошее настроение и вдохновение", — отметил он.

Для тех, кто проходит лечение амбулаторно, организаторы подготовили отдельную программу: экскурсии по "космическим" местам Самары, лекции и творческие мастер-классы.

"Большое спасибо за такое мероприятие. Оно помогло детям отвлечься. Теперь у них есть стимул двигаться дальше", — рассказала мама пациентки Юлия Попова.

Напомним, специалисты отделения онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной клинической больницы им. Н. Н. Ивановой более 30 лет оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам со злокачественными новообразованиями любых локализаций, а также больным гематологическими заболеваниями, в возрасте от 0 до 18 лет.

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